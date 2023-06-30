Adana'da sokakta silahlı saldırı anı kameralara yansıdı: 3 yaralı | Video
ADANA'da sokakta sohbet eden gruba, motosikletle yanlarından geçen 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Grupta bulunan kişilerin de ateş açmasıyla çıkan çatışmada 3 kişi yaralandı. Silahlı kavga anı ise bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.
Silahlı kavgada yaralanan R.A., S.E. ve M.E., çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yarılardan R.A.?nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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