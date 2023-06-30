Video Yaşam Adana'da sokakta silahlı saldırı anı kameralara yansıdı: 3 yaralı | Video
Adana'da sokakta silahlı saldırı anı kameralara yansıdı: 3 yaralı | Video

Adana'da sokakta silahlı saldırı anı kameralara yansıdı: 3 yaralı | Video

30.06.2023 | 08:45

ADANA'da sokakta sohbet eden gruba, motosikletle yanlarından geçen 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Grupta bulunan kişilerin de ateş açmasıyla çıkan çatışmada 3 kişi yaralandı. Silahlı kavga anı ise bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre R.A. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, motosikletiyle birlikte husumetli olduğu S.E. ve oğlu M.E.'nin oturduğu sokağa girdi. Sokakta akrabalarıyla sohbet eden baba ve oğlu, kendisine silahla yaklaşan motosikletteki kişileri fark edince tabancayla ateş saçtı. İki grubun birbirlerine tabancalarla ateş ettiği anlar ise bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Silahlı kavgada yaralanan R.A., S.E. ve M.E., çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yarılardan R.A.?nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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