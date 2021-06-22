Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı | Video

Adapazarı Belediyesince kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlendi.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timinin "Türk Yıldızları", Sakarya semalarında selamlama uçuşu gerçekleştirdi, Kurtuluş Sergisi açılışı ve Kurtuluş Paneli düzenlendi.

Daha sonra mehteran eşliğinde Karaağaç Bulvarı'ndan başlayan Kurtuluş Yürüyüşü, Tarihi Uzun Çarşı'ndan Orhan Camisi'ne kadar sürdü. Yürüyüş sırasında Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, vatandaşlara karanfil dağıttı.

Orhan Camisi önüne gelen mehter takımı, burada toplanan vatandaşlara dinleti sundu. Okunan salanın ardından vatandaşlara lokma dağıtıldı.

Program kapsamında 100. Yıl Bisiklet Turu da düzenlendi. Sakarya Yüzme Havuzunda başlayan tur, Adapazarı Belediye önünde son buldu.

Etkinlikler, Orhan Camisi'nde şehitler için okunan Mevlid-i Şerif ile sona erdi.