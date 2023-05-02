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Adıyaman Saat Kulesi'nde deprem anında duran saatler için karar verilecek | Video

Adıyaman Saat Kulesi'nde deprem anında duran saatler için karar verilecek | Video

02.05.2023 | 10:40

Depremin simgesi olan Adıyaman Saat Kulesi'nde ki saatin güncellenip güncellenmeyeceğine, toplum psikolojisinin analizini yapacak bilim adamları, vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları karar verecek.

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6 Şubat tarihinde saat 4.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde, Adıyaman'da ki Saat Kulesi'ndeki saatler durdu. Kahramanmaraş merkezli depremin simgesi haline gelen Saat Kulesi'nde ki saatlerin zaman dilimi yenilenmedi.

Depremi hatırlatan saatlerin zaman diliminin 4.17'de kalıp kalmayacağı merak konusu olurken, farklı görüşler dile getiriliyor. Vatandaşların birçoğu, depremin unutulmaması için simge konumundaki saatin 4.17'de bırakılması gerektiğini belirtirken, bazıları ise saatlerin ayarlanarak çalıştırılması gerektiğini aksi halde psikolojilerinin bozulduğunu söylüyor. Bir çok vatandaş saat kulesinin yanında, Adıyaman'a deprem müzesi yapılması gerektiğini, yıkık bir bina ve araçların bu binada yer alması gerektiğini aktardı. Bazı vatandaşlar ise, durmuş saatin insan enerjisi için kötü olduğunu, astrolojide de bunun olumsuzlukları olduğunu söyledi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise, kamuoyunun yönlendirmesinin yanında bilim adamlarının psikolojik anlamda yapacakları tahliller ve sivil toplum kuruluşlarının görüşleri doğrultusunda hareket edileceğini açıkladı.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise, kamuoyunun görüşleri doğrultusunda hareket edeceklerini belirterek, "Kamuoyunun bir kısmı depremin hatırlanması adına saatin bu şekilde kalmasını istiyor. Depremi unutmamak adına 4.17'de saatin sabitlenmesi gerektiğini ifade ediyor. Bu şekilde kalması bir taraftan hüznü, kederi, üzüntüyü bize hatırlatıyor, travmayı hatırlatıyor. Bu toprakların özellikle ülkemizin, coğrafyamızın deprem coğrafyası olduğunu, fay hatlarıyla dolu olduğunu biliyoruz. O yüzden hatırlatmakta yarar var diye böyle bir düşünce var ve çok güçlü ve güzelde bir düşünce.
Diğer taraftan acının unutulması için saatin değiştirilmesi gerektiğini düşünen bir kesimde var. Bu anlamda iyi düşünmek lazım. Kamuoyunu dinleyeceğiz. Çok güzel bir şekilde hakikaten o dönüşleri almamız lazım. Kamuoyunun ne düşündüğü bizim için çok çok önemli. Sivil toplum örgütlerini dinlemek lazım. Bilim adamlarını düşünmek lazım. Özellikle toplumun psikolojik yapısını tahlil edecek, analizlerde bulunmak lazım. Psikiyatristlerin o anlamdaki düşünceleri nedir? Böyle kalmasının artısı eksisi nedir? Dediğim gibi hem toplumun, kamuoyunun ki önceliğimiz kamuoyu artı bilim adamlarının düşüncesi, sivil toplum örgütlerinin düşüncesi. Bunları görüp beraberce değerlendirirsek çok daha iyi olur diye düşünüyorum" dedi.
Başkan Kılınç, deprem ile ilgili bina ve araçların bulunacağı bir yer yapma düşüncesinde olduklarını aktardı.

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