Afyonkarahisar'da bir şahıs, birçok iş yerinin camlarını kırdı! O anlar kamerada | Video
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Afyonkarahisar’da akıl sağlığı yerinde olmadığı belirtilen bir şahıs, kent merkezindeki birçok dükkân ve banka şubelerinin camlarını kırdı. Polisin kriz geçiren şahsı güçlükle kontrol altına aldığı olayda yaklaşık 50 bin TL’lik zarar meydana geldi.
Olayda zarar gören dükkânlardan birisinin sahibi olan Mehmet Çınar, sabah erken saatlerde dükkânı açmak için geldiğinde büyük bir şok yaşadığını ifade etti. Çınar, "Yapan şahsı sağ olsun polis yakalamış. Bizim gibi birkaç dükkân daha var. Polisten aldığımız bilgide şahsın ruh sağlığı bozulmuş" diye konuştu.
Öte yandan, polisin zamanında müdahalesi ile şahsın daha fazla iş yerine zarar vermesi engellenirken, ayrıca R.A.'nın taksi durağının camlarını kırdığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.