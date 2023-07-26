Akaryakıt taşıyan tankerin tankı koparak şarampole devrildi | Video 26.07.2023 | 15:18 Konya’nın Kulu ilçesinde seyir halindeki akaryakıt taşıyan tankerin tankı, yerinden kopması sonucu şarampole devrildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, saat 04.00 sıralarında Kulu-Karacadağ yolunun 8. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.K. idaresindeki akaryakıt taşıyan tankerin tankı seyir halindeyken yerinden koparak şarampole devrildi. Devrilme sonrasında tankta bulunan akaryakıtın büyük bir kısmı yere döküldü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yolda güvenlik tedbirleri alarak araç geçişini tek şeritten sağladı. Şarampole devrilen tank vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.