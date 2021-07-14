Akdeniz foku, balık tutmaya gelen vatandaşların ilgi odağı oldu | Video
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Muğla’nın Bodrum ilçesinde sahile gelen Akdeniz foku, özellikle balık tutmaya gelen vatandaşların ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.
Yalıkavak Mahallesi Küdür Yarımadası'ndaki bir otelin önüne birkaç haftadır Akdeniz foku geliyor. Doğal yaşam ve üreme alanı olduğu bilinen Küdür Yarımadası önlerinde yüzen fok, yerli ve yabancı turistlerle vatandaşların ilgi odağı oluyor. Zaman zaman sahile balık tutmaya gelen mahalle sakinlerinin karşısına çıkan sevimli fok, vatandaşlara sürpriz yapıyor. Vatandaşlar, nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan ve dünyadaki sayısının 700 civarında olduğu tahmin edilen Akdeniz fokuna zarar verilmesinden korktuklarını söyleyerek "Boyu yaklaşık 2 metre, yetişkin bir hayvan. İskeleye 2 metre kadar yaklaşıyor ve insanlardan korkmuyor. İnşallah bir balıkçı ağına takılmaz veya biri zarar vermez. Hayvana zarar verilmesinden korkuyoruz" diye konuştular.