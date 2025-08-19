Aksaray'da sert iniş sonucu ölen paraşütçü Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı | Video 19.08.2025 | 14:30 Aksaray'da düzenlenen Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nda düşerek hayatını kaybeden paraşüt pilotu Cengiz Kalyoncu, memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Aksaray'ın merkeze bağlı Helvadere Beldesi Hasan Dağı paraşüt alanında yaşandı. İddiaya göre, 17 Ağustos'ta başlayan Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nda yarışmak için Aksaray'a gelen Gaziantepli yamaç paraşütü pilotu Cengiz Kalyoncu (57), yaptığı uçuş sırasında sert iniş yaparak ağır yaralandı. Yaralı pilot Cengiz Kalyoncu, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kalyoncu, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Sert iniş sonrası hayatını kaybeden profesyonel yamaç paraşütü pilotu Cengiz Kalyoncu'nun cenazesi, tamamlanan işlemlerin ardından memleketi Gaziantep'e getirildi. Kalyoncu, Bahaeddin Nakipoğlu Cami'de öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye, Kalyoncu'nun ailesi, yakınları, arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.Olayla ilgili adli tahkikatın sürdüğü öğrenildi.