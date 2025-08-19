Aksaray'da sert iniş sonucu ölen paraşütçü Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı | Video
Aksaray'da düzenlenen Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nda düşerek hayatını kaybeden paraşüt pilotu Cengiz Kalyoncu, memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı.
MEMLEKETİ GAZİANTEP'TE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Sert iniş sonrası hayatını kaybeden profesyonel yamaç paraşütü pilotu Cengiz Kalyoncu'nun cenazesi, tamamlanan işlemlerin ardından memleketi Gaziantep'e getirildi. Kalyoncu, Bahaeddin Nakipoğlu Cami'de öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye, Kalyoncu'nun ailesi, yakınları, arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.
Olayla ilgili adli tahkikatın sürdüğü öğrenildi.
