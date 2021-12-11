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OTOMATİK OYNAT
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Aküyü çalıp kaçtı! Otobüsün kamerası yakalattı 11.12.2021 | 17:38
01:27
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Kayseri'de kaçak göçmen operasyonu: Bir minibüsten 31 kişi çıktı 11.12.2021 | 13:05
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Otogarda yakalandılar! Hepsi sahte... 11.12.2021 | 13:04
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Bursa'da fırtınada sallanan deniz otobüsündeki panik anları kamerada 11.12.2021 | 12:21
01:04
Taksiden pişmaniye kutularında uyuşturucu çıktı 11.12.2021 | 12:16
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Bolivya – Antalya uyuşturucu hattı çökertildi 11.12.2021 | 12:12
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Rus politikacıdan skandal! Canlı toplantıda çırılçıplak soyundu 11.12.2021 | 10:12
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Kadıköy’de ehliyetsiz ve alkollü sürücü yolcu alan otobüse çarptı: 1 yaralı 11.12.2021 | 09:07
02:16
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İstanbul Fatih'te 32 yaşındaki yabancı uyruklu öğrenci evinde ölü bulundu 11.12.2021 | 09:07
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Şanlıurfa’da karbonmonoksit faciası: 2 ölü, 1 yaralı | Video 10.12.2021 | 19:35
İstanbul Bayrampaşa Orta Mahalle üzerinde bir aracın aküsü çalındı. Olay yeri ve çevrelerinde bulunan güvenlik kamera görüntülerini inceleyen İstanbul Polisi; olayı M.A.Ç. isimli şüphelinin gerçekleştirdiğini tespit etti. Aküyü çaldığı ve otobüse bindiği anlar da güvenlik kamera görüntülerine yansıyan şüpheli Bayrampaşa İlçesi'ndeki ikamet adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli "Açıktan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi.