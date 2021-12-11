Aküyü çalıp kaçtı! Otobüsün kamerası yakalattı

İstanbul Bayrampaşa Orta Mahalle üzerinde bir aracın aküsü çalındı. Olay yeri ve çevrelerinde bulunan güvenlik kamera görüntülerini inceleyen İstanbul Polisi; olayı M.A.Ç. isimli şüphelinin gerçekleştirdiğini tespit etti. Aküyü çaldığı ve otobüse bindiği anlar da güvenlik kamera görüntülerine yansıyan şüpheli Bayrampaşa İlçesi'ndeki ikamet adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli "Açıktan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi.