Video Yaşam Alanya'da bir kişi denize kilim ile girince herkesi güldürdü | Video

Alanya'da bir kişi denize kilim ile girince herkesi güldürdü | Video

Alanya'da bir kişi denize kilim ile girince herkesi güldürdü | Video
21.07.2021 | 22:33

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Antalya'nın Alanya ilçesine tatil yapmak için gelen bir kişi denize kilim ile girince vatandaşları güldürdü. Plaj işletmecisi ise duruma tepki gösterdi.

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