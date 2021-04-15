Video Yaşam Alev alev yanan iki katlı bina küle döndü | Video

Alev alev yanan iki katlı bina küle döndü | Video

Alev alev yanan iki katlı bina küle döndü | Video
15.04.2021 | 10:01

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Sakarya’nın Karasu ilçesinde gece saatlerinde çıkan yangın iki katlı evi küle çevirdi. Evin alev topuna döndüğü anlar mahalle muhtarı tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Yangın, gece saat 03.30 sıralarında Karasu ilçesi Ortaköy Mahallesi Güneytepe Sokak üzerinde bulunan iki katlı bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muzaffer Şahin'e ait iki katlı evin baca kısmında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede bütün evi saran alevler üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev topuna dönen ev, bölgeye gelen ekiplerce kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrasında ev küle dönerek kullanılamaz hale geldi.

Evin alevlere teslim olduğu esnada ise, Ortaköy Mahalle Muhtarı İsmet Turan, o anları sosyal medya hesabından canlı olarak anbean aktardı. Yangında can kaybının yaşanmaması teselli kaynağı olurken, jandarma ekipleri konu ile ilgili inceleme başlattı.

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