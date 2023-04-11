Ankara'da EGO otobüsünün şoförü trafikteki tartışmada aracı metrelerce sürükledi | Video
Ankara'da EGO otobüsü sürücüsü, trafikte tartıştığı sürücünün aracını metrelerce sürükledi.
Mustafa Kaya, yumruk yediğini iddia ederek, olay anında kızarak aracını otobüsün önüne kırdığını söyledi. Otobüs şoförüyle konuşmak için araçtan indiğini söyleyen Kaya, o sırada otobüs şoförünün aracını yüz metre boyunca sürüklediğini iddia ederek, aracın içinde olmadığı için kendini şanslı hissettiğini ifade etti. Kaya, "Işıklarda bekliyorduk. Önümdeki bir aracın arka kısmı şeridin dışına çıkmış. Işık yandı, bu araç ilerlemeyince ben de sağ şeride geçtim. Otobüs şoförü korna çaldı. Ben de 'Kusura bakma' dedim. Ben hareket etmeye başlayacağım sıra otobüsü önüme kırdı ve durdurdu. Bundan sonra otobüsü ışıklarda yakaladım. Tartışma bundan sonra başladı. 'İçeride can taşıyorsun, ne yapıyorsun?' dedim. Aracın camını indirdi yumruk attı bana, sonra camı kapatıp bastı gitti. Ben de sinirlendim otobüsün önüne geçtim ve otobüsün önünde durdum. Sonra şoför otobüsü hareket ettirdi, bana vurdu. Bu otobüsteki yolcuları indirdi, benim aracım da otobüsün önündeydi, şoföre 'ne yapıyorsun' demeden otobüsü araca çarpıtarak 100 metre sürükledi. Sonra kapıları kilitledi ve içeriden de çıkmadı" dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:37
02:11
İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik şafak operasyonu | Video 11.04.2023 | 08:20
00:33
Yanıcı madde parladı, baba ve 2 çocuğu yaralandı | Video 11.04.2023 | 08:20
00:30
Kadınların kavgası kamerada | Video 10.04.2023 | 18:35
03:13
Eyüpsultan'da yangın | Video 10.04.2023 | 18:08
00:33
Aksaray'da jandarmadan kaçak sigara operasyonu | Video 10.04.2023 | 14:17
04:06
01:17
Haraç vermeyen esnafı öldüren zanlı tutuklandı | Video 10.04.2023 | 13:21
04:32
03:12
01:44
01:11
Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 44 gözaltı | Video 10.04.2023 | 12:16
06:49
00:23
Tosuncuk’un “Kara Kutusu” adliyeye sevk edildi | Video 10.04.2023 | 10:52
05:10
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 10 Nisan 2023 Pazartesi atv izle! | Video 10.04.2023 | 10:44
01:07
Beykoz’da okul servisi alev alev yandı | Video 10.04.2023 | 10:16
02:01
Kadıköy'de otomobil kaldırıma vurdu: 5 yaralı | Video 10.04.2023 | 09:27
00:16
Bağcılar'da silahlı saldırı kamerada: 2 yaralı! | Video 10.04.2023 | 09:28
01:39
Camiden çıkanlara ateş açıldı: 2’si kadın 6 yaralı | Video 10.04.2023 | 09:16