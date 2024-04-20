Ankara’da fırtına çatıları uçurdu | Video

Ankara'da gün içerisinde beklenen fırtına başladı. Fırtına beraberinde yağışı da getirdi. Şiddetli fırtına şehir merkezinde etkisini gösterdi. Ağaç dalları kuvvetle sallanırken fırtınanın gündüz saatleri boyunca devam etmesi bekleniyor.Ankara Valiliği dün aksam saatlerinde il genelinde görülecek kuvvetli fırtına nedeniyle yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunmuştu.