Video Yaşam Ankara'da terör operasyonu: 10 gözaltı | Video
Ankara'da terör operasyonu: 10 gözaltı | Video

Ankara'da terör operasyonu: 10 gözaltı | Video

19.07.2023 | 14:19

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü birimleri, PKK/KCK - PYD/YPG silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları ve geçmiş yıllarda terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 14 yabancı uyruklu şüpheliye yönelik düzenlediği operasyonda 10 kişiyi gözaltına aldı. Yabancı Terörist Savaşçı kategorisinde değerlendirilen şüphelilerin işlem ve sorguları sonrasında sınır dışı edileceği öğrenildi.

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Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı risk ve teknik analiz çalışmaları neticesinde; çatışma bölgelerinde bulunan PKK/KCK - PYD/YPG silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları ve bir kısmının da çatışma bölgelerinde bulunduğu geçmiş yıllarda terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 14 yabancı uyruklu kişi tespit edildi.

SINIR DIŞI EDİLECEKLER

TEM ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Elde edilen istihbari bilgiler ve analiz neticeleri kapsamında YTS (Yabancı Terörist Savaşçı) kategorisinde değerlendirilen şüphelilerin işlem ve sorguları sonrasında sınırdışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi.

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