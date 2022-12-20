Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:42
00:31
00:29
Son Dakika: Kabataş'ta tramvay kazası! Yaralılar var | Video 20.12.2022 | 14:45
00:51
Antalya'da 48 kilogram uyuşturucu ele geçirildi: 4 gözaltı | Video 20.12.2022 | 14:24
06:24
03:13
13:49
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 20 Aralık 2022 Salı atv izle! | Video 20.12.2022 | 11:22
00:49
02:20
02:55
03:12
Eyüpsultan'da otomobillerden kurşun yağmuru: 1 ölü | Video 20.12.2022 | 08:34
01:23
24:03
00:16
02:27
Kartal'da virajı alamayan beton mikserinin devrildiği kaza kamerada | Video 19.12.2022 | 16:41
03:42
02:09
Fabrikadaki hidrojen tankı patladı: 2 yaralı | Video 19.12.2022 | 15:56
02:08
Yeni doğmuş bebeği kapının önüne bırakıp kaçtılar | Video 19.12.2022 | 16:08
00:43
Köpeğe kemerle işkence kamerada | Video 19.12.2022 | 16:08
04:17
Polis çatıdaki genci ölümün ucundan böyle aldı | Video 19.12.2022 | 15:13
Antalya'da polis tarafından yapılan operasyonda 48 kilo 500 gram skunk esrar maddesi, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edilen 50.000 TL ele geçirildi, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
Olay ile ilgili olarak A.E., M.T., M.S.K. ve M.K. isimli şahıslar yakalanırken şüpheliler, haklarında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. A.E., M.T., ve M.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.