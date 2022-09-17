Video Yaşam Antalya'da akıl almaz olay! Tartıştığı arkadaşına sinirlenip aynı ismi taşıyan köpeği vurdu | Video
Antalya'da akıl almaz olay! Tartıştığı arkadaşına sinirlenip aynı ismi taşıyan köpeği vurdu | Video

Antalya'da akıl almaz olay! Tartıştığı arkadaşına sinirlenip aynı ismi taşıyan köpeği vurdu | Video

17.09.2022 | 16:45

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Antalya’da bir kişi, alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı arkadaşına sinirlenip, çalıştığı işyerindeki aynı ismi taşıyan Alman kurdu cinsi köpeği 5 el ateş ederek öldürdü. Köpeğin ve işyerinin sahibi, “Bu Şahin’i vurdum, ötekini de vuracağım’ deyip gitmiş. Köpeğin ne suçu vardı. Sonuna kadar şikayetçiyim” dedi. Olay anı güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Akıllara durgunluk veren olay, 15 Eylül gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı üzerindeki Mithat Erol'a ait mermer dükkanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Şahin Oturmak (42) ile Osman A. (50), 200 TL'lik alacak verecek meselesi yüzünden telefonda tartışmaya başladı. Bunun üzerine öfkelenen Osman A., kendi çalıştığı ve arada sırada da Şahin Oturmak geldiği işyerine geldi. Öfkeli adam burada eşyaları etrafa saçmaya başladı. Bu sırada işyerinde bağlı olan 'Şahin' isimli Alman Kurdu köpeği gören Osman A., yanında getirdiği tabancayla köpeğe 5 el ateş edip öldürdü, ardından işyerinden ayrıldı.

TABANCAYLA BİRLİKTE YAKALANDI
Olayı duyup işyerine gelen Mithat Erol ise, köpeğinin yerde hareketsiz görünce neye uğradığını şaşırdı. Köpeğin sahibi Mithat Erol'un şikayeti üzerine harekete geçen Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kısa sürede Osman A.'yı olayda kullandığı tabancayla birlikte yakaladı.

Emniyette işlemleri tamamlanan Osman A., adliyeye sevk edildi.

"BU ŞAHİN'İ VURDUM, ÖTEKİ ŞAHİN'İ DE VURACAĞIM"
Köpeğin sahibi Mithat Erol, "Şahin'i vuracağım diye buraya gelmiş. Burada etrafı dağıtmış. Köpeğimin ismi Şahin'di. Bu Şahin'i vurdum, öteki Şahin'i de vuracağım' deyip çekip gitmiş. Köpeğime trilyonlar verseler değişmezdim. Hırsızları kovardı. Burada yatan bir köpeğin ne suçu vardı. Sonuna kadar bu kişiden şikayetçiyim. Ha benim vurmuş, ha köpeğimi" dedi.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI
Öte yandan olay anı işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İşyerine gelen Osman A.'nın önce işyerindeki malzemeleri etrafa saçtığı, ardından dışarı çıkıp köpeğe silahını doğrultarak 5 el ateş ettiği görülüyor.

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