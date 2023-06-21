Antalya’da hazineye ait arazileri satarak vatandaşları mağdur eden çete çökertildi | Video
Antalya’da hazineye ait arazileri satarak vatandaşları mağdur eden aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu arazi çetesine yönelik düzenlenen operasyonda 31 şahıs yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 22’si tutuklanırken, çok sayıda silaha ve birçok gayrimenkul ve 8 adet araca el konuldu.
Hazineye ait arazileri satarak vatandaşları mağdur eden aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu arazi çetesine yönelik operasyon düzenleyen ekipler, operasyonda 31 şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda şüpheli şahıslardan 7 adet silah, 144 adet fişek, 170 adet tapu kayıtları harita bilgileri, noter evrakları, vekaletname, muvafakatname ve farklı şahıslara ait kimlik bilgileri olduğu belgeler ele geçirildi. Suçtan kaynaklı elde edilen gelir çerçevesinde temin edildiği değerlendirilen birçok gayrimenkul ve 8 adet araca el konuldu.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 31 şüpheliden 22'si çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
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