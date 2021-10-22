Video Yaşam Antalya'da 'sosyal medya' tartışması kanlı bitti! 1 ölü
Antalya'da 'sosyal medya' tartışması kanlı bitti! 1 ölü

Antalya'da 'sosyal medya' tartışması kanlı bitti! 1 ölü

22.10.2021 | 08:59

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Antalya'da Yiğit A.A. (28), sosyal medya paylaşımları nedeniyle tartışıp otomobiliyle evinin önüne gelen uzaktan akrabası Erdoğan Öztürk'ü (47), balkondan pompalı tüfekle ateş açarak öldürdü.

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Olay, saat 19.30 sıralarında Kepez ilçesi Altınova Orta Mahallesi Vadi Sokak üzerinde yaşandı. 2 katlı apartmanın ikinci katında oturan Yiğit A.A. ile uzaktan akrabası Erdoğan Öztürk, iddiaya göre sosyal medya paylaşımları yüzünden tartışma yaşadı. Tartışma üzerine Erdoğan Öztürk, 07 YTP 07 plakalı aracıyla Yiğit A.A.'nın evinin önüne geldi. Erdoğan Öztürk ile Yiğit A.A., evin önünde de tartıştı. Tartışma sonrası Yiğit A.A., ikinci kattaki evinin balkonuna çıkarak yaklaşık 30 metreden pompalı tüfekle Öztürk'ün bulunduğu araca ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar Öztürk'e isabet etti. Silah seslerini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Öztürk'ün yaşamını yitirdiği belirledi.


OTOMOBİLE TAŞLA VE TEKMELERLE ZARAR VERDİLER
Öztürk'ün yaşamını yitirdiğini duyan yakınları olay yerine geldi. Sinir krizi geçiren yakınları, zaman zaman polis ekipleriyle tartıştı. Polis ekiplerinin sakinleştirmekte zorlandığı Öztürk'ün yakınları, Yiğit A.A.'ya ait otomobile de taşla ve tekmelerle zarar verdi.


ÖZEL HAREKAT VE ÇEVİK KUVVET DESTEĞİ
Yaşanan olaylar üzerine bölgeye çok sayıda çevik kuvvet ve özel hareket polisi sevk edildi. Polis ekipleri öfkeli kalabalığı bölgeden uzaklaştırmak için zorluk yaşadı. Bölgeye emniyet şeridi çeken polis ekipleri, gelen zırhlı araçla Yiğit A.A.'yı gözaltına alırken, ailesini uzaklaştırdı. Bu esnada Öztürk'ün yakınları yine zırhlı araca ve Yiğit A.A.'nın otomobiline taşla zarar vermeye çalıştı.


ÖZTÜRK'ÜN CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI
Yiğit A.A. ve ailesi bölgeden uzaklaştırıldıktan sonra, olay yeri inceleme ekipleri Erdoğan Öztürk'ün cansız bedenini, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı. Apartmanın önündeki Yiğit A.A.'ya ait otomobil ise çekici vasıtasıyla kaldırıldı.


ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI ÇIKTI
Yiğit A.A.'nın çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi. Yiğit A.A'nın tehdit, hakaret, yaralama, hırsızlık, sahtecilik, uyuşturucu kullanma ve ticareti yapma ve alıkoyma suçlarından kaydının olduğu öğrenildi.

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