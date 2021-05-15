Video Yaşam Antalyalı arıcının sıra dışı dostluğu. Arı dolu çıtayı öpüp, arıları eliyle tutuyor | Video

Antalyalı arıcının sıra dışı dostluğu. Arı dolu çıtayı öpüp, arıları eliyle tutuyor | Video

Antalyalı arıcının sıra dışı dostluğu. Arı dolu çıtayı öpüp, arıları eliyle tutuyor | Video
15.05.2021 | 11:41

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Antalya’da 10 yıldır arıcılık işiyle uğraşan adam, özel kıyafet giymeden binlerce arıyla çıplak elle ilgileniyor. Arıları kendisine göre eğittiğini iddia eden Yaşar Doğan, “Ben çok istiyorum beni 3-5 tane arının sokmasını. Sokmuyor” dedi.

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Döşemealtı ilçesinde 10 yıldır arıcılık işiyle uğraşan 60 yaşındaki Yaşar Doğan, bahçesinde bulunan kovanlardaki yüzlerce arıyla özel koruyucu kıyafet giymeden ilgileniyor. Arılarla ilgilenmekle kalmayan Yaşar Doğan, onları öpmekten de çekinmiyor. Hayvanları kendisine göre eğittiğini iddia eden Doğan, arı sokmalarının da çok faydalı olduğunu belirterek 3-5 tane arı tarafından sokulmak istediğini dile getirdi.

"ARI GELİR BANA KONAR, SEVERİM. O DA BENİ SEVER"
Arıcılık işiyle uğraşan Yaşar Doğan, " 10 yıldır arı işi ile uğraşıyorum. Arıları kendime göre eğittim. Arılarda tabi kendine zarar vermeyen kişiyi biliyor, bildiği içinde zarar vermiyor. Her akşam gelip açıp bakıyorum, elime alıyorum. Arı gelir bana konar, severim. O da beni sever. Benim onlara zarar vermeyeceğimi bildiği için o da bana zarar vermez. Arı soktuğu zaman, insana çok faydalıdır. Elinde, kolunda, dizinde, herhangi bir yerinde ağrı sızı kalmaz. İnsanı rahatlatır. Ben çok istiyorum beni 3-5 tane arının sokmasını. Sokmuyor" diye konuştu.

"HER ZAMAN YANLARINA KORUMASIZ GİRERİM, KORUMASIZ BAKARIM"
Arıların yanına her zaman korumasız girdiğini belirten Yaşar Doğan, "Arı, doğayı dengeleyen ekolojik bir sistemin parçasıdır. Çiçekten çiçeğe döllendirme yapar, aşılama yapar. Bitkinin daha uzun yaşaması, ağacın kaliteli meyve vermesi için sürekli yardımcı olur. Bugüne kadar beni 50-100 tane arı sokmuştur. Ben hiç birinden şikayetçi değilim. Her zaman yanlarına korumasız girerim, korumasız bakarım" şeklinde konuştu.

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