Video Yaşam Apartmana hırsızlığa geldiler, ev sahibine böyle yakalandılar | Video

Apartmana hırsızlığa geldiler, ev sahibine böyle yakalandılar | Video

Apartmana hırsızlığa geldiler, ev sahibine böyle yakalandılar | Video
11.04.2021 | 10:55

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Beşiktaş’ta bir apartmana giren hırsızlar, ev sahibine yakalandı. Ev sahibi kaçmaya çalışan zanlılardan birine telefonla vurmaya çalışırken, bir diğer zanlı ise takla atarak düştü. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Hırsızlık zanlıları, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

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Edinilen bilgilere 28 Mart ile 5 Nisan tarihleri arasından Beşiktaş'ta hırsızlık olaylarının artması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Zanlıların Yıldız Mahallesi'nde Muhammet G'nin evine girerek dizüstü bilgisayar, cep telefonu ve bin lira çaldıkları, aynı mahallede Erdem E'nin evine girerek cüzdanı ile 300 lirasını ve Umutcan G'nin evinden ise dizüstü bilgisayar ve 2 adet cep telefonu çaldıkları tespit edildi.

EVLERİ SOYUP SOĞANA ÇEVİRDİLER
Aynı hırsızlar bu kez de Dikilitaş ve Cihannüma Mahallesi'ndeki evlerden 2 adet cep telefonu ve 500 lira ile Berhan K'nın evinden ise dizüstü bilgisayarı çaldı. Hırsızlık çetesi Abbasağa Mahallesi'ndeki bir binaya girerek Mustafa Ç'nin dairesinin önünden 7 çift ayakkabı çalarak kayıplara karıştı. Aynı mahallede son olarak Ahmet Emre E'nin Maşuklar Yokuşu'ndaki evinden ise motosiklet eldiveni ve kaskı çalındı.

Beşiktaş'ta bir başka apartmanı gözüne kestiren hırsızlar, bu kez faka bastı. Hırsızları yakalayan ev sahibi, zanlıları kovalamaya başladı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda kapüşonlu ve cerrahi maskeli hırsızlar akşam saatlerinde rahat tavırlarla içeriye giriyor. Katları dolaşan hırsızları ev sahibi fark ediyor. Bunun üzerine hırsızlar koşarak kaçmaya başlıyor. Bina kapısından çıkan hırsızları ev sahibi kovalıyor. Hırsızlardan biri dış kapıdan çıkarken takla atarak yere düşüyor. Onları kovalayan ev sahibi ise elindeki telefonla diğer hırsıza vuruyor. Hırsızlar ardından kaçarak uzaklaşıyor.

EV SAHİBİNDEN KAÇTILAR BEŞİKTAŞ POLİSİNDEN KAÇAMADILAR
Olayların ardından geniş kapsamlı çalışma başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızların girdiği binalardaki ve sokaklardaki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yüzlerce saatlik kamera izleyen Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızların eşkallerini belirleyerek kimliklerini tespit etti. Emniyette "hırsızlık" ve "uyuşturucu" suçlarından çok sayıda kaydı bulunan İsmail T. ve Deniz D. geçtiğimiz Pazartesi günü Gaziosmanpaşa'daki evlerine yapılan baskınla kıskıvrak yakalandı.

6 ARANMASI OLAN SUÇ MAKİNESİ HIRSIZLAR TUTUKLANDI
Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahısları suçlarını itiraf etmelerinin ardından ifadeleri alındı. Ayrıca Deniz D'nin yapılan sorgusunda 2 adet "Örgüte Bilerek İsteyerek Yardım Etme", "Dolandırıcılık", "Askeri Ceza Kanununa Muhalefet", "Hırsızlık", "Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme" suçlarından ise toplamdan 6 adet aranmasının olduğu ortaya çıktı. Emniyette adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 hırsız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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