Video Yaşam Arabanın çıkamadığı köye eşek sırtında giderek oy istedi | Video
Arabanın çıkamadığı köye eşek sırtında giderek oy istedi | Video

Arabanın çıkamadığı köye eşek sırtında giderek oy istedi | Video

12.03.2024 | 10:32

Tunceli’nin Pertek ilçesinden AK Parti İl Genel Meclis adayı olan Mehmet Hanifi Kılıç, aracının yağış nedeniyle çıkamadığı köye, eşek sırtında giderek vatandaşlardan kendisini desteklemelerini istedi.

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31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde Tunceli'nin Pertek ilçesinden AK Parti İl Genel Meclis üyesi adayı olan Mehmet Hanifi Kılıç, ilçeye bağlı Dereköy'e seçim çalışmaları yapmaya gitti. Yağıştan ötürü bozulan yolda aracıyla ilerleyemeyen Kılıç, çareyi eşeğe binmekte buldu. Eşek sırtında köye giden Kılıç, burada kendisini karşılayan köylülere seçimlerde kendisini desteklemelerini istedi. Kılıç'ın eşek sırtında köylülere hitabı, cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınırken o anlar izleyenleri tebessüm ettirdi.
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