Video Yaşam Arife Gökçe’nin kaybında 84 gün! Sapık Sinan'a ne oldu? Sinan Sardoğan nerede? Müge Anlı açıkladı | Video
Arife Gökçe’nin kaybında 84 gün! Sapık Sinan'a ne oldu? Sinan Sardoğan nerede? Müge Anlı açıkladı | Video

Arife Gökçe’nin kaybında 84 gün! Sapık Sinan'a ne oldu? Sinan Sardoğan nerede? Müge Anlı açıkladı | Video

10.03.2023 | 15:29

Faili meçhul olaylar ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

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