Video Yaşam Arnavutköy'de bir garip kavga kamerada | Video

Arnavutköy'de bir garip kavga kamerada | Video

Arnavutköy'de bir garip kavga kamerada | Video
03.01.2021 | 10:02

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Arnavutköy’de iki arkadaş önce yumruk yumruğa kavga etti sonrasında hiçbir şey olmamış gibi sarılıp yollarına devam etti. Yaşanan bu anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından çekilen görüntülerde, iddiaya göre, iki arkadaş kendi aralarındaki alacak verecek meselesi nedeniyle yumruk yumruğa kavgaya tutuştu. Sokak ortasında birbirleriyle dakikalarca kavga eden arkadaşları çevredeki vatandaşlar ayırmaya çalıştı. Bir süre daha kavga eden iki arkadaş daha sonra hiçbir şey olmamış gibi birbirlerine sarıldı. Durum karşısında kavgayı ayırmak için gelen mahalleli ise neye uğradığını şaşırdı.

İki arkadaşın sokak ortasındaki kavgası, bir cep telefonu tarafından kaydedildi. Görüntülerde arkadaşların uzun süre tekme tokat kavga ettikleri görülüyor. Kavga eden şahısların birbirilerini yerlerde sürükledikleri görülüyor. Görüntülerde mahallelinin gençleri ayırmaya çalıştığı, gençlerin daha sonra hiçbir şey olmamış gibi birbirlerine sarılarak yollarına devam ettikleri görülüyor.

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