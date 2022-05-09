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OTOMATİK OYNAT
00:40
Çaldığı sigaranın barkod numarasından yakalandı | Video 09.05.2022 | 12:15
01:20
Ördekleri çaldılar! Kartal’da pes dedirten hırsızlık kamerada | Video 09.05.2022 | 11:53
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İBB yaya yolunu İSPARK' a çevirdi: Esnaf yolu saksılarla kapattı | Video 09.05.2022 | 11:53
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Maltepe'de 100 bin TL'lik motosikleti ittirerek böyle çaldılar | Video 09.05.2022 | 11:48
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Otobüsle çarpışan otomobilin ikiye bölündüğü kaza kamerada | Video 09.05.2022 | 11:21
10:19
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 9 Mayıs 2022 Pazartesi atv izle! | Video 09.05.2022 | 11:34
00:58
Şanlıurfa’da zincirleme trafik kazası 2 ölü, 7 yaralı | Video 09.05.2022 | 11:18
04:53
Taksim’de yürekleri ağza getiren otel temizliği kamerada | Video 09.05.2022 | 09:56
00:19
Tekerlekli sandalyeli vatandaşa hatalı park engeli kamerada | Video 09.05.2022 | 11:21
00:55
Emniyetten uyuşturucu raporu: Eş ya da sevgilileri temin ediyor | Video 09.05.2022 | 11:13
06:18
Karnavas’ta muhteşem doğa manzaraları görenleri hayran bırakıyor | Video 09.05.2022 | 09:57
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İçindeki aracın altında kaldı! Asker konyovundaki feci kaza kamerada | Video 09.05.2022 | 10:53
03:13
Arnavutköy'de caddede tekmeli yumruklu 'telefon' kavgası kamerada | Video 09.05.2022 | 10:53
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Bu ters laleleri koparmanın cezası 109 bin lira | Video 09.05.2022 | 10:52
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Taksim’de yürekleri ağza getiren otel temizliği kamerada | Video 09.05.2022 | 10:06
Arnavutköy'de, telefoncu dükkanı çalışanları işe müşterileri arasındaki tartışma kavgaya dönüşünce ortalık savaş alanına döndü. Tekmeler ve yumrukların havada uçuştuğu kavga cep telefonu ve güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.