Video Yaşam Askere gidecek genç kılıçla öldürüldü. Meydan savaşına dönen kavga kamerada | Video

Askere gidecek genç kılıçla öldürüldü. Meydan savaşına dönen kavga kamerada | Video

Askere gidecek genç kılıçla öldürüldü. Meydan savaşına dönen kavga kamerada | Video
23.05.2021 | 11:49

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Mersin’in Silifke ilçesinde askere gitmek için sülüs evrakını alan 20 yaşındaki genç çıkan kavgada kılıçla öldürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınan 13 kişiden 8'i tutuklanırken, gencin öldürülme olayı güvenlik kamerasına yansıdı.

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İddiaya göre, Hazar Tömbül akşam evinin bulunduğu sokakta önceden tartıştığı 13 kişinin saldırısına uğradı. Çıkan kavgada vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Tömbül'ün yakınları da kavgaya karıştı. Tömbül'ün ailesi de arbede sırasında yaralandı. Kanlar içerisinde yere yığılan Hazar Tömbül olay yerinde hayatını kaybetti. Polisin olay yerine gelmesi ile kavgaya karışan 13 kişi gözaltına alındı. Hazar Tömbül'ün cenazesi ise Silifke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis merkezinde ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan 8'i tutuklandı. Hayatını kaybeden Hazar Tömbül toprağa verildi.

Hazar Tömbül'ün ve aralarında ailesinin ve 13 kişinin de bulunduğu kavga görüntüleri güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Akşam saatlerinde evde yattığını belirten anne Durdu Tömbül (40), "Ben evdeydim işten geldim. Yatıyordum. Bir an oğlum ile babası eve girdi. Çok telaşlılardı. Daha sonra evimiz taşlanmaya başlandı. Eşim ve oğlum dışarı çıkınca kızlarımla birlikte ben de arkalarından çıktım. Bir an ne olduğunu anlamadan üstümüze saldırdılar. Bir Hazar gitti ama başka Hazar'lar gitmesin. Bir acılı anne olarak bütün kalbimle adalet istiyorum. Askere gönderecekken oğlumu kara toprağa verdim" dedi.

Oğlunun ölümü ile büyük üzüntü duyan baba Mehmet Tömbül (48) ise, "Bunlara uymadık. Teyzemlerden gelirken yolda önümüze geçtiler. Orada tartışma çıktı. Sonra biz eve geldik. Biz eve geldikten sonra bunların amca oğulları evimizi taşlamaya başladılar. Zaten hazırlanmışlar. Biz de dışarı çıktık. Bıçaklar kılıçlar ellerinde her şey var. 20-25 kişi birden ne olduğunu anlayamadan oğlum gözlerimin önünde katledildi. Sadece askere göndereceğim baba yiğit, dağ gibi oğlum gözlerimin önünde kendi ellerimle askere diye kara toprağa gönderdim. Adalet istiyoruz" diye konuştu.
"Önce Allah'ın adaletine sonra da hukuka güveniyoruz" diyen kardeşi Büşra Tömbül (15) de, "Ağabeyim ve babamı kurtarmaya gittiğimizde biz kadın olduğumuz halde o kadar erkeğin 20 kişinin içerisinde biz de saldırıya uğradık. Ben 15 yaşında bir kızım. Oradaki tüm erkekler üzerime saldırdılar. Ağabeyimi katlettiler. Önce Allah'ın adaletine sonra da hukukumuzun adaletine güveniyoruz" şeklinde konuştu.

Kardeşi Aleyna Tömbül (16) de adalet istediklerini dile getirdi. Öte yandan, Tömbül ailesini sevenleri ve komşuları bir an olsun yalnız bırakmıyor.

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