Video Yaşam Ataşehir'de sokak düğününde kavga çıktı! Sandalyeler havada uçuştu | Video
Ataşehir'de sokak düğününde kavga çıktı! Sandalyeler havada uçuştu | Video

Ataşehir'de sokak düğününde kavga çıktı! Sandalyeler havada uçuştu | Video

13.07.2023 | 09:47

ATAŞEHİR'DE sokakta yapılan bir düğünde çıkan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle ortalık savaş alanına döndü. Sandalyelerin havada uçuştuğu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, 11 Temmuz Salı günü öğle saatlerinde Yenisahra Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sokak ortasında düzenlenen düğünde iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma, ikilinin yakınlarının da katılmasıyla büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada tarafların birbirlerine sandalyeleri fırlattığı görüldü. Kadın ve çocukların arada kaldığı kavgada ortalık adeta savaş alanına döndü. Polisin araya girmesiyle son bulan kavgada herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenildi. Kavga cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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