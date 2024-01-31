atv Müge Anlı 31 Ocak 2024 Çarşamba BUGÜN Tamam Tek Parça izle
atv Müge Anlı 31 Ocak 2024 Çarşamba BUGÜN tamamı tek parça izlemek için aşağıdaki linke tıklayın...
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Bitlis'te iki kadının üzerinde 10 kilo metanfetamin ele geçirildi | Video 31.01.2024 | 13:34
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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı | Video 31.01.2024 | 13:19
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Kaldırımdaki çöp konteynerleri şarampole yuvarlanmasını önledi | Video 31.01.2024 | 12:02
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Damat dehşetinin kan donduran görüntüleri ortaya çıktı | Video 31.01.2024 | 10:54
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137 polisle huzur operasyonu: 12 gözaltı | Video 31.01.2024 | 11:07
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Otoban ve tesis hırsızları yakalandı: 93 adet suç kayıtları var | Video 31.01.2024 | 11:04
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Ağrı’da dev buz sarkıtları oluştu | Video 31.01.2024 | 10:03
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Otomobilde 31 kilo skunk ele geçirildi; 4 tutuklama | Video 31.01.2024 | 10:41
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Bursa'da özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama | Video 31.01.2024 | 10:41
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Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı | Video 31.01.2024 | 10:40
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Soğuktan kirpik ve kaşları dondu: Çıldır eksi 31,5 derece | Video 31.01.2024 | 09:28
04:17
Beşiktaş'ta ana isale hattı patladı, hayat felç oldu | Video 31.01.2024 | 10:03
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İş yeri önündeki lastikler ve hafif ticari araç yandı | Video 31.01.2024 | 09:42
05:16
Tatvan buz kesti: Sarkıtların boyu 2 metreyi buldu | Video 31.01.2024 | 09:41
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atv Müge Anlı 31 Ocak 2024 Çarşamba BUGÜN Tamam Tek Parça izle 31.01.2024 | 10:13
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Malatya'da korkutan konteyner yangını! | Video 31.01.2024 | 08:36