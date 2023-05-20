Avcılar’da kontrolden çıkan araç metrobüs bariyerine çarpıp yan yattı: 1 yaralı | Video
Avcılar, D100 Karayolunda kontrolden çıkan hafif ticari araç bariyerlere çarptıktan sonra yaklaşık 70 metre savrularak yan yattı. Kazada sürücü araca sıkışırken itfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Kaza nedeniyle D-100 Karayolunda trafik iki şeritten sağlandı. Aracın kaldırılmasıyla trafik bir süre sonra normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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