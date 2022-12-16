Aydın’da 18. yüzyıla ait altın işlemeli 19 parça Kabe örtüsü ele geçirildi | Video

Aydın’ın Söke ilçesinde 18. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen el dokuması, altın işlemeli 19 adet Kabe örtüsü ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, yapılan planlı çalışma sonucunda Kuşadası-Söke Karayolu'nda yapılan operasyonda bir otomobil durduruldu. Araçta yapılan aramada ise 18. yüzyıla ait el dokuması altın işlemeli 19 adet kutsal emanetler Kabe örtüsü etnografik eserler ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan S.A., Ö.E., A.Ç., ve H.Y. isimli şüpheliler ise yakalanarak gözaltına alınırken haklarında adli işlem başlatıldı. Ele geçirilen tarihi eserler ise koruma altına alındı.