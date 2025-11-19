Baba Servet Böcek son yolcuğuna uğurlandı

19.11.2025 | 13:38

İstanbul Fatih'te konakladıkları otelden zehirlenme şüphesi ile hastaneye kaldırılan ve ardından vefat eden baba Servet Böcek, son yolculuğuna uğurlandı. Baba Servet Böcek'ten önce aynı şüphe ile hastaneye kaldırılan ailesi Kadir Muhammet Böcek (6) ve Masal Böcek (3), anne Çiğdem Böcek de vefat etmişti.