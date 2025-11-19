Baba Servet Böcek son yolcuğuna uğurlandı
19.11.2025 | 13:38
İstanbul Fatih'te konakladıkları otelden zehirlenme şüphesi ile hastaneye kaldırılan ve ardından vefat eden baba Servet Böcek, son yolculuğuna uğurlandı. Baba Servet Böcek'ten önce aynı şüphe ile hastaneye kaldırılan ailesi Kadir Muhammet Böcek (6) ve Masal Böcek (3), anne Çiğdem Böcek de vefat etmişti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:14
Baba Servet Böcek son yolcuğuna uğurlandı 19.11.2025 | 13:38
02:02
02:47
Kar, kış, kıyamet dinlemedi, Sivas soğuğunda suya böyle girdi | Video 19.11.2025 | 11:21
01:06
Burdur'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı | Video 19.11.2025 | 11:21
04:14
Kocaeli'de mutfak tezgahları üretim tesisinde korkutan yangın | Video 19.11.2025 | 10:42
01:43
Dikkatsiz sürücünün polise çarpma anı kamerada | Video 19.11.2025 | 10:42
05:39
Beylikdüzü'nde boş kulübe alev alev yandı | Video 19.11.2025 | 10:23
00:10
06:00
00:27
01:32
D-100 karayolu otomobilin çarptığı şahıs hayatını kaybetti | Video 19.11.2025 | 09:10
00:18
03:51
01:18
Beyoğlu'nda kafede zehirlenme şüphesi: 2 gözaltı | Video 18.11.2025 | 16:31
06:56
Avcılar'da tekstil atölyesinde korkutan yangın | Video 18.11.2025 | 16:04
03:13
Esenyurt'ta park halindeki minibüs küle döndü | Video 18.11.2025 | 15:46
03:40
01:29
Elazığ’da 10 kişiyi kovaladıkları şahsı öldüresiye böyle dövdü | Video 18.11.2025 | 15:25
01:29
Elazığ’da 10 kişi, kovaladıkları şahsı öldüresiye böyle dövdü | Video 18.11.2025 | 15:23
03:46
İç organlarının ters tarafta olduğunu 66 yıl sonra öğrendi | Video 18.11.2025 | 14:55