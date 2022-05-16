Babasını öldüren çocuk keşif için olay yerine getirildi, evin önünde gerginlik yaşandı | Video
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Malatya’da 15 yaşındaki oğlu tarafından silahla öldürülen Mehmet Şireli’nin evinde keşif yapıldı. Katil zanlısı Ö.Ş. cinayeti işlediği eve getirildi.
SUÇ ALETİYLE BİRLİKTE TESLİM OLDU
Olay sonrası polis ekiplerine teslim olan Ö.Ş.'nin götürüldüğü polis merkezinde ifadesi alınırken, keşif için öğle saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında olayın gerçekleştiği adrese getirilen Ö.Ş.'ye aile yakınları tepki gösterdi. Yaklaşık 30 dakika süren keşif sonrası polis merkezine götürülen Ö.Ş.'nin işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor.