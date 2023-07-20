Bahçelievler’de film gibi soygun kamerada: Annesinin kıyafetleriyle kadın kılığına girip banka soydu | Video
Bahçelievler’de annesinin kıyafetlerini giyerek kadın kılığında banka soyan şahıs, gasp ettiği paralarla birlikte yakalandı. Soygun anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
KADIN KILIĞINA GİREN SOYGUNCU YAKALANDI
Olay yeri ve şüphelinin kaçış güzergahında bulunan güvenlik kameralarını tek tek inceleyen ekipler, yoğun ve titiz çalışmalar sonucu şahsı Küçükçekmece'de çaldığı paraların bir kısmı ve soygunda kullandığı silahla birlikte yakaladı. Şüphelinin Ceyhun Y. (38) isimli bir erkek olduğu, soygunu annesinin evdeki kıyafetlerini giyerek kadın kılığında gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Ceyhun Y. sorgulanmak üzere Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülürken soygunda kullandığı kıyafetler de yaşadığı evde bulundu.
GASP ETTİĞİ PARANIN BİR KISMIYLA BORÇLARINI ÖDEMİŞ
Emniyette ifadesi alınan Ceyhun Y., bir süredir borç içinde olduğunu ve bu yüzden birlikte yaşadığı annesinin kıyafetlerini giyerek kadın kılığında soygun yapmaya karar verdiğini iddia etti. Şüphelinin, bankadan gasp ettiği 170 bin TL'nin bir kısmını borçları için kullandığı ve geriye 63 bin TL kaldığı öğrenildi. Ceyhun Y., buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
FİLM SAHNELERİNİ ARATMAYAN SOYGUN GÜVENLİK KAMERASINDA
Olaya ait güvenlik kamerası görüntülerinde, bankaya giren yüzü maskeli kadın kıyafetli şahsın önce sıra alma makinesinin yanına gittiği, güvenlik görevlisinin yanına gelmesiyle de cebindeki silahı ona doğrultarak vezneye yöneldiği görüldü. Görüntülerin devamında, vezne görevlisine poşet uzatan şahsın, poşetin para ile doldurulmasından sonra oradan ayrıldığı anlar görüldü. Bir başka görüntüde ise, kadın kıyafetleriyle dolaşan şahsın elindeki para dolu poşetle sokakta yürüdüğü anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:10
Satışa hazır uyuşturucularla yakaladılar | Video 20.07.2023 | 13:46
03:29
01:23
Bağcılar’da uyuşturucu taciri operasyonla yakalandı | Video 20.07.2023 | 13:47
01:04
Kamyon, kör noktasına giren otomobile çarptı: 1 yaralı | Video 20.07.2023 | 13:47
01:45
Tuğla yüklü tır, otomobille çarpıştı: 2 ölü | Video 20.07.2023 | 12:26
03:11
Samsun'da işçi servisi minibüsü kaza yaptı: 19 yaralı | Video 20.07.2023 | 12:26
00:44
01:44
İneğin selfie merakı, sosyal medyada viral oldu | Video 20.07.2023 | 11:53
00:24
İstanbul’da aranan 11 şüpheli yakalandı | Video 20.07.2023 | 11:51
00:24
İstanbul’da “Firari” operasyonu… 11 gözaltı… | Video 20.07.2023 | 11:22
00:27
Makas atarak ilerledi, el frenini çekip yönünü değiştirdi | Video 20.07.2023 | 10:43
01:20
Atölyelerinde yakalandılar… Piyasa değeri 80 milyon lira… | Video 20.07.2023 | 10:51
01:51
00:29
Saman yüklü kamyon şarampole uçtu; sürücü öldü | Video 20.07.2023 | 10:43
00:51
Kaza sonrası kamyonette sıkışan sürücü araçtan elinde telefonla indi | Video 20.07.2023 | 10:41
00:36
Sultangazi'de motosiklet 2 yayaya çarptı! | Video 20.07.2023 | 09:55
01:22
02:03
03:08
Uzun namlulu tüfekle çatışan motosiklet hırsızlığı çetesi yakalandı | Video 20.07.2023 | 10:03
02:37
Konya'da hafif ticari araçlar çarpıştı: 3 yaralı | Video 20.07.2023 | 10:03