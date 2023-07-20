Video Yaşam Bahçelievler’de film gibi soygun kamerada: Annesinin kıyafetleriyle kadın kılığına girip banka soydu | Video
Bahçelievler’de film gibi soygun kamerada: Annesinin kıyafetleriyle kadın kılığına girip banka soydu | Video

Bahçelievler’de film gibi soygun kamerada: Annesinin kıyafetleriyle kadın kılığına girip banka soydu | Video

20.07.2023 | 13:47

Bahçelievler’de annesinin kıyafetlerini giyerek kadın kılığında banka soyan şahıs, gasp ettiği paralarla birlikte yakalandı. Soygun anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, dün saat 12.00 sıralarında Bahçelievler Çobançeşme Mahallesi Fatih Caddesi'nde bulunan bir bankada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yüzünde cerrahi maske takılı bir kişi, bankaya girdikten sonra sıra alma makinesine yöneldi. Bankanın güvenlik görevlisi şahsın yanına gelince, şüpheli cebindeki silahı çıkartarak ona doğrulttu. Şahıs daha sonra vezneye giderek elindeki poşeti görevliye uzattı ve paraları içine koymasını istedi. Görevli paraları poşete doldurup şüpheliye verdi. Eli silahlı soyguncu, poşetteki 170 bin TL'yi alarak oradan ayrıldı. Banka çalışanlarının durumu polise bildirmesi üzerine, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı.

KADIN KILIĞINA GİREN SOYGUNCU YAKALANDI
Olay yeri ve şüphelinin kaçış güzergahında bulunan güvenlik kameralarını tek tek inceleyen ekipler, yoğun ve titiz çalışmalar sonucu şahsı Küçükçekmece'de çaldığı paraların bir kısmı ve soygunda kullandığı silahla birlikte yakaladı. Şüphelinin Ceyhun Y. (38) isimli bir erkek olduğu, soygunu annesinin evdeki kıyafetlerini giyerek kadın kılığında gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Ceyhun Y. sorgulanmak üzere Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülürken soygunda kullandığı kıyafetler de yaşadığı evde bulundu.

GASP ETTİĞİ PARANIN BİR KISMIYLA BORÇLARINI ÖDEMİŞ
Emniyette ifadesi alınan Ceyhun Y., bir süredir borç içinde olduğunu ve bu yüzden birlikte yaşadığı annesinin kıyafetlerini giyerek kadın kılığında soygun yapmaya karar verdiğini iddia etti. Şüphelinin, bankadan gasp ettiği 170 bin TL'nin bir kısmını borçları için kullandığı ve geriye 63 bin TL kaldığı öğrenildi. Ceyhun Y., buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

FİLM SAHNELERİNİ ARATMAYAN SOYGUN GÜVENLİK KAMERASINDA
Olaya ait güvenlik kamerası görüntülerinde, bankaya giren yüzü maskeli kadın kıyafetli şahsın önce sıra alma makinesinin yanına gittiği, güvenlik görevlisinin yanına gelmesiyle de cebindeki silahı ona doğrultarak vezneye yöneldiği görüldü. Görüntülerin devamında, vezne görevlisine poşet uzatan şahsın, poşetin para ile doldurulmasından sonra oradan ayrıldığı anlar görüldü. Bir başka görüntüde ise, kadın kıyafetleriyle dolaşan şahsın elindeki para dolu poşetle sokakta yürüdüğü anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Satışa hazır uyuşturucularla yakaladılar | Video 01:10
Satışa hazır uyuşturucularla yakaladılar | Video 20.07.2023 | 13:46
Bahçelievler’de film gibi soygun kamerada: Annesinin kıyafetleriyle kadın kılığına girip banka soydu | Video 03:29
Bahçelievler’de film gibi soygun kamerada: Annesinin kıyafetleriyle kadın kılığına girip banka soydu | Video 20.07.2023 | 13:47
Bağcılar’da uyuşturucu taciri operasyonla yakalandı | Video 01:23
Bağcılar’da uyuşturucu taciri operasyonla yakalandı | Video 20.07.2023 | 13:47
Kamyon, kör noktasına giren otomobile çarptı: 1 yaralı | Video 01:04
Kamyon, kör noktasına giren otomobile çarptı: 1 yaralı | Video 20.07.2023 | 13:47
Tuğla yüklü tır, otomobille çarpıştı: 2 ölü | Video 01:45
Tuğla yüklü tır, otomobille çarpıştı: 2 ölü | Video 20.07.2023 | 12:26
Samsun’da işçi servisi minibüsü kaza yaptı: 19 yaralı | Video 03:11
Samsun'da işçi servisi minibüsü kaza yaptı: 19 yaralı | Video 20.07.2023 | 12:26
Müşteri olduğu otomobili 710 bin liraya başkasına sattı, sahibine sahte dekont gönderdi | Video 00:44
Müşteri olduğu otomobili 710 bin liraya başkasına sattı, sahibine sahte dekont gönderdi | Video 20.07.2023 | 11:58
İneğin selfie merakı, sosyal medyada viral oldu | Video 01:44
İneğin selfie merakı, sosyal medyada viral oldu | Video 20.07.2023 | 11:53
İstanbul’da aranan 11 şüpheli yakalandı | Video 00:24
İstanbul’da aranan 11 şüpheli yakalandı | Video 20.07.2023 | 11:51
İstanbul’da “Firari” operasyonu… 11 gözaltı… | Video 00:24
İstanbul’da “Firari” operasyonu… 11 gözaltı… | Video 20.07.2023 | 11:22
Makas atarak ilerledi, el frenini çekip yönünü değiştirdi | Video 00:27
Makas atarak ilerledi, el frenini çekip yönünü değiştirdi | Video 20.07.2023 | 10:43
Atölyelerinde yakalandılar… Piyasa değeri 80 milyon lira… | Video 01:20
Atölyelerinde yakalandılar… Piyasa değeri 80 milyon lira… | Video 20.07.2023 | 10:51
İstanbul’da döner bıçaklı kavga kamerada: Kavgada bıçaklı şahsa motosiklet çarptı | Video 01:51
İstanbul’da döner bıçaklı kavga kamerada: Kavgada bıçaklı şahsa motosiklet çarptı | Video 20.07.2023 | 10:55
Saman yüklü kamyon şarampole uçtu; sürücü öldü | Video 00:29
Saman yüklü kamyon şarampole uçtu; sürücü öldü | Video 20.07.2023 | 10:43
Kaza sonrası kamyonette sıkışan sürücü araçtan elinde telefonla indi | Video 00:51
Kaza sonrası kamyonette sıkışan sürücü araçtan elinde telefonla indi | Video 20.07.2023 | 10:41
Sultangazi’de motosiklet 2 yayaya çarptı! | Video 00:36
Sultangazi'de motosiklet 2 yayaya çarptı! | Video 20.07.2023 | 09:55
Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın! Siyah dumanlar gökyüzünü kapladı | Video 01:22
Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın! Siyah dumanlar gökyüzünü kapladı | Video 20.07.2023 | 10:07
Tekerlekli sandalyenin aküsüne gizlenmiş 8 kilogram uyuşturucu yakalandı | Video 02:03
Tekerlekli sandalyenin aküsüne gizlenmiş 8 kilogram uyuşturucu yakalandı | Video 20.07.2023 | 10:07
Uzun namlulu tüfekle çatışan motosiklet hırsızlığı çetesi yakalandı | Video 03:08
Uzun namlulu tüfekle çatışan motosiklet hırsızlığı çetesi yakalandı | Video 20.07.2023 | 10:03
Konya’da hafif ticari araçlar çarpıştı: 3 yaralı | Video 02:37
Konya'da hafif ticari araçlar çarpıştı: 3 yaralı | Video 20.07.2023 | 10:03

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA