Bahçelievler'de, park halindeki otomobil alev aldı | Video
BAHÇELİEVLER, D-100 Karayolu yan yolda park halinde duran bir otomobilde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, otomobilin içinde uyuyan sürücü alevlerden son anda kurtuldu.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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