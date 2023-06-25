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Bakan Yardımcısı Mumcu, Özkan Uğur'u hastanede ziyaret etti | Video

Bakan Yardımcısı Mumcu, Özkan Uğur'u hastanede ziyaret etti | Video

25.06.2023 | 08:38

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam eden MFÖ (Mazhar Fuat Özkan) grubunun üyelerinden Özkan Uğur'u hastanede ziyaret ederek eşi Aysun Aslan Uğur ve oğlu Alişan Uğur'dan durumu hakkında bilgi aldı.

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2013 yılında yakalanıp atlattığı lenfoma hastalığı geçen yıllarda tekrar eden Özkan Uğur, tedavisi için kaldırıldığı hastanede bir süre önce yoğun bakıma alınarak entübe edildi. Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Batuhan Mumcu, Uğur'u hastanede ziyaret ederek eşi Aysun Aslan Uğur ve oğlu Alişan Uğur'dan süreç hakkında bilgi aldı.

'BAKANLIK HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIR'
Mumcu, ziyareti sırasında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u da Özkan Uğur'un ailesiyle telefonda görüştürdü. Bakan Ersoy, Uğur'un ailesine geçmiş olsun dileklerini ileterek Bakanlık olarak her türlü desteğe hazır olduklarını belirtti. Batuhan Mumcu hastanede yaptığı açıklamada, "Kıymetli sanatçımızın en yakın zamanda yoğun bakım ünitesinden çıkarılmasını ümit ediyoruz. Ailesinin ve resmi kanalların dışında hiçbir habere itibar edilmesin" dedi.

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