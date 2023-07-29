Bakırköy'de altın ile paralarını poşete koyup dolandırıcılara elleriyle teslim etti | Video
BAKIRKÖY'de yaşayan T.F., polis olduklarını söyleyerek kendisinden evdeki para ve altınlarını isteyen şüpheliler tarafından dolandırıldı. T.F., 1 kilogram altın, 3 bin 790 dolar ve 265 Euro'yu bir poşete koyarak dolandırıcılara teslim etti. O anlar kameraya yansırken, şüphelilerden biri yakalandı.
Mağdur T.F. emniyette ifadesinde "Telefonda kendilerini polis olarak tanıttılar. Adımın sahte altın çetesi dosyasında geçtiğini, kendimi temize çıkarabilmem için evde bulunan altınları kendilerine teslim etmemi istediler. Onlara inandım. Evde bulunan yaklaşık 1 kilogram altını ve dövizi bir poşete koyarak istedikleri yerde onlara teslim ettim. Ancak daha sonra dolandırıldığımı anladım" dedi.
MAĞDUR VE ŞÜPHELİYİ GÜVENLİK KAMERALARI GÖRÜNTÜLEDİ
Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda mağdur T.F.'nin altınları teslim ettiği yerdeki bir güvenlik kamerasının şüpheliyi görüntülediği belirlendi. Görüntülerde elinde telefonla bekleyen şüphelinin, mağdur T.F.'den poşeti aldıktan sonra uzaklaştığı görüldü. Kamera görüntülerinden takip edilen şüphelinin kısa süre içinde kimliği tespit edildi. Şüpheli Cihat A. (38), polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin daha önceden 13 suç kaydı olduğu belirlendi. Suçlamaları kabul etmeyen Cihat A. işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.
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