Balıkesir'de 4.0 büyüklüğünde deprem | Video

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'tan alınan bilgiye göre depremin büyüklüğünün 4.0 olduğu ve yerin 9.14 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'tan alınan bilgiye göre depremin büyüklüğünün 4.0 olduğu ve yerin 9.14 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi.