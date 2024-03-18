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Balon balıkları için ‘karada ölüm’ uyarısı | Video

Balon balıkları için ‘karada ölüm’ uyarısı | Video

18.03.2024 | 11:30

ANTALYA'da olta ve ağlara takılıp, balıkçılar tarafından etrafa atılan istilacı tür balon balıkları, sokak hayvanları için tehlike oluşturuyor. Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Bu balıkların etrafa atılmaması gerekiyor. Bir kara hayvanı, kedi, köpek bunu yiyebilir ve ölümüne sebep olabilir" dedi.

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İklim değişikliğinin de etkisiyle Kızıldeniz'den Süveyş Kanalı'nı geçerek Akdeniz'e gelen istilacı türlerin popülasyonu, her geçen gün artıyor. Akdeniz'deki yerli türleri baskılayan ve yerlerini alan istilacı türlere karşı popülasyonu azaltmak ve dikkat çekmek için çeşitli çalışmalar yapılıyor. Türler arasında yer alan balon balıklarının popülasyonunu baskılamak için farklı zamanlarda yakalama yarışmaları düzenlenirken, Tarım ve Orman Bakanlığı da geçen hafta balığın kuyruğunu getiren balıkçılara 25 lira ödeme yapılacağını açıkladı. Balıkçıların ağlarına ve oltalarına zarar veren istilacı türün ölüsü de tehdit oluşturmaya başladı. Antalya'da kıyı balıkçılığı yapanların oltalarına takılan zehirli balon balıkları, sokak hayvanları için de tehlike oluşturuyor. Finike ilçesinde çekilen görüntülerde, tutulan zehirli balıkların sokak hayvanlarının yaşam alanlarında bırakıldığı görüldü.

'TUTULAN BALIKLAR GÖMÜLEBİLİR'

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, balon balığının tüketilmesinin ölümle sonuçlanabileceğini belirterek, "Kıyıdan olsun tekne ile çıkan balıkçılarımız olsun; tuttukları balon balıklarını rastgele atıyor ya da oldukları yerlere bırakıyor. Bu balıkların etrafa atılmaması gerekiyor. Bir kara hayvanı, kedi, köpek bunu yiyebilir ve ölümüne sebep olabilir. Rastgele en çok atılan tür, boyutu nedeniyle en çok toksin içeren ufak birey balon balığı" dedi. Balon balıklarının ölüsünün de canlılara zarar verdiğini söyleyen Prof. Dr. Gökoğlu, "Balıkçılarımız bu konuda daha duyarlı davranmalı ve bunları rastgele atmamalı. Bir canlının ölümüne sebep olabilirler. Daha önce de bunu tüketip, ölen vatandaşlarımız ve sokak hayvanları oldu. Bunun için tutulan balıklar gömülebilir" diye konuştu.

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