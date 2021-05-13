Bartın'da yaralı yavru tavşan tedaviye alındı
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:42
Bartın'da yaralı yavru tavşan tedaviye alındı 13.05.2021 | 14:24
02:13
Pirinç tozunu toz altın olarak satmaya çalışan 3 kişi yakalandı | Video 13.05.2021 | 15:03
00:22
Soluk borusuna şeker kaçan çocuğu imam böyle kurtardı | Video 13.05.2021 | 15:03
00:28
Petek Dinçöz eşinin elini öptü, bayram harçlığı aldı | Video 13.05.2021 | 14:50
05:15
03:20
Lüks rezidanstaki pandemi kurallarını ihlale polis baskını | Video 13.05.2021 | 12:45
01:58
Kamyon seyir halindeki motosikletliye böyle çarptı | Video 13.05.2021 | 12:14
05:05
03:12
Konya’da oğlakların annelerine kavuşması renkli görüntüler oluşturdu | Video 13.05.2021 | 11:37
01:00
Tavan delindi, 3 metreden zemine böyle düştü | Video 13.05.2021 | 10:58
01:24
Avcılar’da bir çocuğa araba çarptı: kaza anı kamerada | Video 13.05.2021 | 10:25
01:31
Göç eden leylekler Kozan semalarında görsel şölen oluşturdu | Video 13.05.2021 | 10:25
04:03
Aracına çarpıp kaçan İETT otobüsünü kilometrelerce kovaladı | Video 13.05.2021 | 10:12
02:30
İstanbul Kadıköy'de 100 TL'lik motosikleti 30 saniyede böyle çaldılar 13.05.2021 | 10:12
03:49
09:15
01:53
Çorum'da korku dolu anlar! 4 katlı binanın çatı katı alev alev yandı 13.05.2021 | 09:16
01:04
03:46
Bartın'ın Ulus ilçesinde tarlada yaralı bulunan yavru tavşan Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından tedaviye alındı.
Ulus ilçesi İbrahim Deresi köyünde oturan Recep Yılmaz tarlada çalıştığı sırada hareket etmeyen tavşanı buldu. Durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine haber verilmesinin ardından köye gelen ekipler yaralı tavşanı alarak, veterinere götürdü. Veteriner, tavşanın sol ayağının kırık olduğunu belirledi. Tedavisi yapılan yavru tavşan iyileşmesinin ardından bulunduğu alana bırakılacak.