Bartın'da yaralı yavru tavşan tedaviye alındı

Bartın'ın Ulus ilçesinde tarlada yaralı bulunan yavru tavşan Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından tedaviye alındı.

Ulus ilçesi İbrahim Deresi köyünde oturan Recep Yılmaz tarlada çalıştığı sırada hareket etmeyen tavşanı buldu. Durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine haber verilmesinin ardından köye gelen ekipler yaralı tavşanı alarak, veterinere götürdü. Veteriner, tavşanın sol ayağının kırık olduğunu belirledi. Tedavisi yapılan yavru tavşan iyileşmesinin ardından bulunduğu alana bırakılacak.