Başakşehir'de Demirciler Sanayi Sitesi içerisinde patlama | Video
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Başakşehir’de Demirciler Sanayi sitesi içerisinde patlama meydana geldi. Patlama sonucu yangın çıkarken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olayda 2 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Başakşehir'de Demirciler Sanayi sitesi içerisinde patlama meydana geldi. Patlama sonucu yangın çıkarken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olayda 2 kişinin yaralandığı öğrenildi.