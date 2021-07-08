Video Yaşam Başakşehir'de Demirciler Sanayi Sitesi içerisinde patlama | Video

Başakşehir'de Demirciler Sanayi Sitesi içerisinde patlama | Video

Başakşehir'de Demirciler Sanayi Sitesi içerisinde patlama | Video
08.07.2021 | 09:12

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Başakşehir’de Demirciler Sanayi sitesi içerisinde patlama meydana geldi. Patlama sonucu yangın çıkarken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olayda 2 kişinin yaralandığı öğrenildi.

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Başakşehir'de Demirciler Sanayi sitesi içerisinde patlama meydana geldi. Patlama sonucu yangın çıkarken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olayda 2 kişinin yaralandığı öğrenildi.

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