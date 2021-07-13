Başkan Erdoğan duyurdu: 15-16 Temmuz Perşembe Cuma resmi tatil mi, bayramla birleşti mi, bayram tatiline bağlanacak mı? | Video

15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından bu yana bu tarih Demokrasi ve Milli Birlik günü olarak kabul ediliyor. Bu kapsamda tarihin yaklaşmasıyla beraber “15 Temmuz hangi güne denk geliyor, 16 Temmuz resmi tatil mi?” şeklindeki sorular gündemdeki yerini aldı. Özellikle özel sektör ve kamuda çalışan vatandaşlar izinli olacakları tarihleri merak ediyor. Peki, 15-16 Temmuz resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? İşte detaylar…