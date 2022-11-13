Video Yaşam Başkan Erdoğan'ın bahsettiği 'moringa' böyle üretiliyor | Video
Başkan Erdoğan'ın bahsettiği 'moringa' böyle üretiliyor | Video

Başkan Erdoğan'ın bahsettiği 'moringa' böyle üretiliyor | Video

13.11.2022 | 11:32

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Gaziantep’teki kadınlarla buluşmasında bahsettiği moringanın üretim aşamaları kadınlar tarafından özenle topraktan pazara sistemiyle üretiliyor. Kadınlar ürettikleri moringa ürünlerini ise Başkan Erdoğan'a hediye edecek.

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Gaziantep'te kadın kooperatifi tarafından üretilen ve Ana vatanı Hindistan olan moringa bitkisinin üretimi binbir özenle gerçekleşiyor. Hasattan pazara kadar özenle üretilen moringa ürünleri Türkiye'nin her tarafına gönderiliyor. Moringa Proje Koordinatörü Aysel Eskici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın moringayla ilgilenmesinin kendilerini gururlandırdığını ifade ederek, Cumhurbaşkanına hediye edilmek için hazırlanan moringa ürünleri hakkında bilgiler paylaştı.

Gaziantep Tarım ve Orman Müdürlüğünün, ana vatanı Hindistan olan ve faydası saymakla bitmeyen "Moringa Oleifera" bitkisini Türkiye'ye kazandırmak için başlattığı proje çerçevesinde güçlerini birleştiren kadınlar, Nurdağı ilçesinde kurdukları Moringa Antep Girişimci Kadınlar Üretim ve Kalkınma Kooperatifi'nde müthiş bir girişimcilik hikayesine imza atıyor. Moringa'nın ana vatanı Hindistan'dan getirdikleri fidelerini 25 dekarlık arazisi üzerinde yetiştiren kadınlar, hasat ettikleri moringa yapraklarını moringa evinde işleyerek hiçbir katkı maddesi kullanmadan çay, şampuan, pişik kremi, el dezenfektanı, sabun üretiyor. Ürettikleri ürünleri "Moringantep" markasıyla internet siteleri üzerinden pazarlayan kadınlar, ürünleri kargo yoluyla Türkiye'nin dört bir tarafına gönderiyor.

"TOPRAKTAN PAZARA SİSTEMİ UYGULUYORUZ"
Topraktan pazara sistemi uyguladıklarını belirten Moringa Proje Koordinatörü Aysel Eskici, "Burada moringa hasadı gerçekleştiriyoruz. Burası Türkiye'nin ilk üretim sahasıdır. Yürüttüğümüz projeyle şuanda moringalarımızı hasadını yapıyoruz. Bizim ülkemiz tarım alanında muazzam bir coğrafyaya sahiptir. Şuanda 25 dekarlık bir alanda yetiştiricilik yapıyoruz. Tamamıyla organik tarım üretim ilkeleri, AB ilkeleri şuanda mevcuttur. Biz burada topraktan pazara sistemi uyguluyoruz. Moringa işletmesi, kurduk. Bir kadın kooperatifi kurarak başladık. Bu kadınlarımızla moringanın birçok ürününü işliyoruz. Gıda ürünleri, dermokozmetik, ilaç sektörü var. Bunların hepsinin ar-ge çalışmalarını yapıyoruz" dedi.

KADINLARIMIZA İŞ KAPISI AÇILIYOR
Kadınlara iş kapısı açtıklarını belirten Eskici, "Bu işten yaklaşık 30-40 kadına istihdam sağlıyoruz. Bir moringa bitkisinden 40 ila 60 gram arasında kuru yaprak elde ediliyor" şeklinde konuştu.

"CUMHURBAŞKANIMIZA BİZZAT SUNMAK İSTİYORUZ"
Cumhurbaşkanını ziyaret ederek kendisi için hazırlanan moringa ürünlerini sunmak istediklerini belirten Eskici, "Cumhurbaşkanımızın geçen gün Gaziantep ziyaretinde moringanın öne çıkması ve projeden bahsetmesinden gurur duydum. Daha önce Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan moringayı fark etmişti şimdi de Cumhurbaşkanımızın bunu fark etmesi devlet kaynaklarının emin ellerde olduğunu gösteriyor. Ürettiğimiz moringa ürünlerini Cumhurbaşkanımıza göndereceğimizi açıklamıştık. Ama biz bu ürünleri bizzat Cumhurbaşkanımızı ziyaret ederek teslim etmek istiyoruz. Bizi kabul ederse çok mutlu oluruz" diye konuştu.

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