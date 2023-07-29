Başkent'te 3 aracın karıştığı trafik kazası: 1 ölü, 10 yaralı | Video
Ankara’da bir yolcu minibüsü ile iki aracın karıştığı feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı.
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