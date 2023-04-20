Batman’da mezarlık ziyaretinde iki aile arasında kavga çıktı | Video
Batman'ın Beşiri ilçesinde, mezarlık ziyareti sırasında iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 8 kişi yaralandı.
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