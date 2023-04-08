Video Yaşam Bayrampaşa'da 8 ay önce lastik çalan hırsızlardan 1’i polis ekipleri tarafından yakalandı
Bayrampaşa'da 8 ay önce lastik çalan hırsızlardan 1’i polis ekipleri tarafından yakalandı

Bayrampaşa'da 8 ay önce lastik çalan hırsızlardan 1’i polis ekipleri tarafından yakalandı

08.04.2023 | 12:44

Bayrampaşa'da 8 ay önce bir işyerinden 10 lastik çalan hırsızlardan 1’i, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Yakalanan şahsın ceza infaz kurumuna gönderildiği öğrenildi.

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Geçtiğimiz ağustos ayında Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi'ndeki bir iş yerinden 10 lastik çalan yüzleri maskeli hırsızlardan 1'i, polis ekiplerinin aylar süren çalışmasının ardından yakalandı. Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, hırsızların farklı ilçelerde de aynı araçla soygun yaptığı öğrenildi. Polis ekiplerinin yaptığı detaylı çalışmada hırsızlardan B.E. Bayrampaşa'da yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan hırsızın hakkında "İşyerinden ve Kurumdan Hırsızlık" işlem yapılarak ceza infaz kurumuna gönderildiği öğrenildi.

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