Bayrampaşa'da 8 ay önce lastik çalan hırsızlardan 1’i polis ekipleri tarafından yakalandı
Bayrampaşa'da 8 ay önce bir işyerinden 10 lastik çalan hırsızlardan 1’i, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Yakalanan şahsın ceza infaz kurumuna gönderildiği öğrenildi.
Yakalanan hırsızın hakkında "İşyerinden ve Kurumdan Hırsızlık" işlem yapılarak ceza infaz kurumuna gönderildiği öğrenildi.
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