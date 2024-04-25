Bayrampaşa'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı | Video
Bayrampaşa’da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 7 şüpheliden, 2’si sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ
Adreste yapılan aramalarda, 960 gram sıvı uyuşturucu madde, 25 gram bonzai, 9 hap, 20.26 gram çeşitli ebatlarda peçete yüzeyine emdirilmiş uyuşturucu madde, 1.37 gram marihuana, hassas terazi, uyuşturucu madde tüketiminde kullanılan aparat ile 28 bin 155 lira para ele geçirildi. Şüpheli O.C.'nin 5 yıl 25 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A., M.A., E.K., C.K., Y.E.B. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, O.C. ve A.K.Z. tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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