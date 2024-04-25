6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmış aydınlatma metnimizi okumak ve sitemizde ilgili mevzuata uygun olarak kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak için lütfen tıklayınız.
Video Yaşam Beşiktaş’ta o eve yine araç çarptı: 3. kez faciadan dönülen anlar kamerada | Video
Beşiktaş’ta o eve yine araç çarptı: 3. kez faciadan dönülen anlar kamerada | Video

Beşiktaş’ta o eve yine araç çarptı: 3. kez faciadan dönülen anlar kamerada | Video

25.04.2024 | 10:49

Beşiktaş Yıldız Mahallesi’ndeki bir apartmanın bodrum katındaki daire, 3 ayda içinde 3. kez meydana gelen kaza nedeniyle bir kez daha hasar aldı. Ehliyetsiz olduğu ve boş viteste seyrettiği iddia edilen sürücü, aracının kontrolünü kaybedince kısa süre önce tadilatı biten eve daldı. Ölen ya da yaralının olmadığı kazada evde bir kez daha hasar oluşurken, dehşet anları kameralara yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Beşiktaş Yıldız Mahallesi'ndeki bir apartmanın bodrum katındaki daire, 3 ay içerisinde 3. kez meydana gelen kaza nedeniyle bir kez daha hasar aldı. O dairede yaşaya Selver Yaprak ise 23 Nisan sabahı uyandıktan kısa süre sonra dışarıdan gelen çarpma sesiyle dışarı koştu. Saat 06.30 sıralarında 34 GAV 509 plakalı otomobiliyle dik bir yokuştan inen Erten Çayir (58), aracın kontrolünü kaybedince Selver Yaprak'ın yaşadığı eve çarpmıştı. Yaprak, gördüğü manzara karşısında şaşkınına döndü. Pencere demirlerinin daha büyük bir kazanın önüne geçtiği olayda yaralanan olmazken otomobil sürücüsü ve mahalleli büyük bir panik yaşadı. Eve çarpan Çayir, büyük bir şok yaşadı. İddiaya göre ehliyetsiz olan sürücünün yardımına koşan vatandaşlar, onu sakinleştirmeye çalıştı. Kazanın sabah erken saatlerde olması sebebiyle sokakta kimsenin olmaması facianın önüne geçti.

DEHŞET ANLARI KAMERAYA YANSIDI
Dehşet anları ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde, Erten Çayir'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın, Selver Yaprak'ın evine daldığı görülüyor.

"3 AYDA ÜÇÜNCÜ KAZA"
3 ay içerisinde evine 3 araç daldığını söyleyen Selver Yaprak, "Yine aynı şey, yine aynı kaza bir ay önce de olmuştu. Bu sabah yine bir gürültüyle uyandık. O saatte ben uyuyordum, kazadan 10 dakika önce su içmeye kalkmıştım. Yine yokuştan inen araba girdi bu 3 ayda üçüncü kaza. 1 ay önce olan kazanın yarattığı masrafın ödemesini dün aldık bugün yine araba girdi. Kazanın ardından ben dışarı çıktığımda sürücü şoktaydı. Komşumuz sakinleştirmeye çalışıp su vermiş. Sabah saat 6 gibi bana sütçü geldi kaza olduğunda uyanıktım. Yine demirler değişecek, camlar değişecek" diye konuştu.

"DEPREM OLDU SANDIK AMA BU KAZALARA ALIŞTIK"
Bu kazalarının toplamda 6 kere yaşandığı söyleyen apartmanın 30 yıldır yöneticisi olan Coşkun Ökol, "Bu apartmanda 60 yıldır yaşıyorum. 30 yıldır da yöneticisiyim. Bu yaşadığımız olay 3 ayda 3 kez oldu. Benim çocukluğumdan bu yana da 3 kez daha olmuştu. Bu olayı 6 kez yaşadık. Önlem alınmıyor, buraya iki tane baba koymakla önlem alındı zannediliyor. Bu yokuşa hız kesici koydular, 2 tane koydular ama az. Arabalar yine vites boşta iniyorlar, yine hızlı geliyorlar ve apartmanın içine giriyorlar. Buna engel olamıyoruz, çözüm bulunması lazım. Yokuş iniş değil çıkış yapılabilir, hız kesici sayısı artırılabilir, buraya çelik halat konulabilir. Sabahın altısında deprem oluyor zannettik. Burada trajikomik bir durum var. Biz buna alışıyoruz, depremde bile korkmayacağız bu gidişle. Sokağın kalabalık olduğu bir anda bu kazanın sonu ölümdür. Yokuş dik ve boş viteste gelen bir arabayı durdurmak imkansız. Şoförün ehliyeti yoktu, suçunu kabul ediyor. Sonrasında el frenine asıldım ama durduramadım diyor. Boş viteste indikten sonra bir değil iki tane el freni çeksen ne olur. Birinci viteste inse hiç böyle sorunlar olmayacak" dedi

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Avcılar’da seyir halindeki araç içerisinde esrarengiz cinayet! Cinayet sonra yaşananlar kamerada | Video 05:26
Avcılar’da seyir halindeki araç içerisinde esrarengiz cinayet! Cinayet sonra yaşananlar kamerada | Video 25.04.2024 | 11:23
İstanbul’da 50 milyon liralık kaçak ve sahte ilaç operasyonu: 16 gözaltı | Video 01:03
İstanbul'da 50 milyon liralık kaçak ve sahte ilaç operasyonu: 16 gözaltı | Video 25.04.2024 | 11:19
Rögara düşen köpeği böyle kurtardı! O anları anlattı | Video 01:43
Rögara düşen köpeği böyle kurtardı! O anları anlattı | Video 25.04.2024 | 11:11
Beşiktaş’ta o eve yine araç çarptı: 3. kez faciadan dönülen anlar kamerada | Video 07:20
Beşiktaş’ta o eve yine araç çarptı: 3. kez faciadan dönülen anlar kamerada | Video 25.04.2024 | 10:49
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 25 Nisan 2024 Perşembe atv izle! | Video 06:21
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 25 Nisan 2024 Perşembe atv izle! | Video 25.04.2024 | 11:03
Bayrampaşa’da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı | Video 01:07
Bayrampaşa'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı | Video 25.04.2024 | 10:56
Şanlıurfa’da zincirleme kaza: 7 yaralı | Video 01:59
Şanlıurfa’da zincirleme kaza: 7 yaralı | Video 25.04.2024 | 10:56
4’üncü kez makinası çalınan tamirci adım adım hırsızları takip edip makinalarını geri aldı | Video 01:43
4’üncü kez makinası çalınan tamirci adım adım hırsızları takip edip makinalarını geri aldı | Video 25.04.2024 | 10:48
İstanbul’da pişkin müşteriler kamerada: Sigara içirmeyince ücretini ödemeyip kaçtılar | Video 01:20
İstanbul’da pişkin müşteriler kamerada: Sigara içirmeyince ücretini ödemeyip kaçtılar | Video 25.04.2024 | 10:48
İnatçı tavşan arkasındaki araca dakikalarca yol vermedi | Video 02:04
İnatçı tavşan arkasındaki araca dakikalarca yol vermedi | Video 25.04.2024 | 10:48
Denize atlarken ayağını kayalara çarpan genç kız falezlerde mahsur kaldı | Video 01:22
Denize atlarken ayağını kayalara çarpan genç kız falezlerde mahsur kaldı | Video 25.04.2024 | 10:44
Hastane bahçesi bir anda ringe döndü | Video 00:31
Hastane bahçesi bir anda ringe döndü | Video 25.04.2024 | 10:48
Kemik parçaları Korhan Berzeg’e mi ait? DNA örneği nasıl alınacak? Uzman isim açıkladı | Video 03:53
Kemik parçaları Korhan Berzeg'e mi ait? DNA örneği nasıl alınacak? Uzman isim açıkladı | Video 25.04.2024 | 10:29
Drift atıp sosyal medyada paylaştı, cezası ağır oldu | Video 00:44
Drift atıp sosyal medyada paylaştı, cezası ağır oldu | Video 25.04.2024 | 10:12
İzmir’e sis değil, çöl tozu bulutu çöktü: Göz gözü görmedi | Video 02:49
İzmir’e sis değil, çöl tozu bulutu çöktü: Göz gözü görmedi | Video 25.04.2024 | 09:54
Ümraniye’de iş merkezine silahlı saldırı! | Video 02:37
Ümraniye'de iş merkezine silahlı saldırı! | Video 25.04.2024 | 10:12
Dilan Polat’ın yargılandığı davada yeni gelişme! Banu Parlak adliyeye geldi | Video 01:03
Dilan Polat'ın yargılandığı davada yeni gelişme! Banu Parlak adliyeye geldi | Video 25.04.2024 | 09:54
Polis denetimi sırasında sinir krizi geçiren sürücü motosikletini ateşe verdi | Video 02:56
Polis denetimi sırasında sinir krizi geçiren sürücü motosikletini ateşe verdi | Video 25.04.2024 | 09:29
İzmir’e sis değil, çöl tozu bulutu çöktü: Göz gözü görmedi | Video 02:49
İzmir’e sis değil, çöl tozu bulutu çöktü: Göz gözü görmedi | Video 25.04.2024 | 09:30
Anzaklar ‘Şafak Ayini’ ile atalarını andı | Video 13:59
Anzaklar ‘Şafak Ayini’ ile atalarını andı | Video 25.04.2024 | 08:49

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA