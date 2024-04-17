Video Yaşam Beşiktaş'taki yangın faciasında hayatını kaybeden 29 işçi için 14 buçuk milyon TL toplandı | Video
Beşiktaş'taki yangın faciasında hayatını kaybeden 29 işçi için 14 buçuk milyon TL toplandı | Video

Beşiktaş'taki yangın faciasında hayatını kaybeden 29 işçi için 14 buçuk milyon TL toplandı | Video

17.04.2024 | 12:48

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Beşiktaş'taki yangın faciasında hayatını kaybeden 29 işçi için 14 milyon 500 bin TL toplandığını belirterek, paranın İstanbul Valiliğine teslim edildiğini açıkladı.

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2 Nisan'da Beşiktaş'ta bir işyerinde tadilat çalışmaları sırasında çıkan yangında 29 işçinin hayatını kaybettiğini, 3 Nisan'da Ankara'da TOBB ile birlikte gerçekleştirilen Deprem Bölgesi için E-Birliktelik Kampanyası tanıtımı sırasında, TOBB E-Ticaret Sektör Meclisi ile birlikte, işçilerin ailelerine yönelik bir yardım kampanyası başlattıklarını söyledi.

"14 MİLYON 500 BİN LİRA TOPLANDI"
Yardım kampanyasının detaylarını açıklayan Bakan Bolat açıklamasında, "Yardım kampanyasında biriken 14 milyon 500 bin TL tutarındaki yardımlar bugün, 17 Nisan tarihinde İstanbul Valiliğimize teslim edilmiş bulunmaktadır. İstanbul Valiliğimiz acılı ailelere eşit miktarda bu yardımı hemen dağıtacaktır. 29 emekçimize Cenab-ı Allah'tan gani rahmet niyaz ediyorum. Ailelerine sabrı cemil yüce Allah'tan dilerken, topladığımız bu desteğin mağdur ailelerin acılarını bir nebze olsun azaltmaya vesile olmasını temenni ediyorum. Sorumluluğun unutturulmaya çalışıldığı bu elim olayın aydınlatılmasını, devam eden soruşturma sonucunda sorumluların ortaya çıkarılmasını ve bu tür elim vakaların tekrarlanmamasını temenni ediyorum. Emekçi kardeşlerimizin aileleri için çağrımıza olumlu cevap veren TOBB E-Ticaret Sektör Meclisi üyesi işletmelere ve Başkan Sayın Ozan Acar'a hassaten teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

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