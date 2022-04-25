Video Yaşam 'Beta' lakabıyla bilinen rapçi Berk Bayındır 8. kattan düşüp ölmüştü! Son paylaşımı yürekleri dağladı | Video
'Beta' lakabıyla bilinen rapçi Berk Bayındır 8. kattan düşüp ölmüştü! Son paylaşımı yürekleri dağladı | Video

'Beta' lakabıyla bilinen rapçi Berk Bayındır 8. kattan düşüp ölmüştü! Son paylaşımı yürekleri dağladı | Video

25.04.2022 | 15:42

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'Beta' lakaplı rapçi Berk Bayındır rezidansın 8. katından düşerek yaşamını yitirdi. 31 yaşında hayata gözlerini kapayan talihsiz genç adam, geçtiğimiz aylarda ise trafik kazası geçirmişti. Bu olayı da instagramda "Sevgili beni tanıyanlar, Güzel mesajlarınız, şifa dilekleriniz, kıymetli dualarınız için ne kadar teşekkür etsem azdır. Yaşadığım motor kazasıyla, sevenlerimi endişelendirdiğim için çok üzgünüm. Bana olan inancınız sayesinde güçlü kalabiliyorum. Hâlâ hastanedeyim önümde bir riskli ameliyat daha var. Sağ bacağım alçıda ama his var, yakında yürüyebileceğimi söylüyor doktorlar. Omurgamda ve kaburgamda kırıklar oluşmuş. Ziyaretler, solunumdaki sorunum ve salgın nedeniyle kısıtlanmış durumda. Hepinizi yanımda hissediyorum zaten. Yoğun ilginize minnettârım, umarım hastaneden çıkıp size müjdeler verebilirim. Sağlıcakla kalın." diyerek duyurmuştu. İşte rapçi Beta'nın motor kazası geçirdiğinde paylaştığı, yürekleri dağlayan son görüntüleri...

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