'Beyaz eşya tamiri' vaadiyle dolandırıcılığa 7 gözaltı | Video 28.04.2025 | 15:34 İzmir ve İstanbul'da internet üzerinden 'Beyaz eşya yetkili servis' ilanıyla iletişime geçtikleri 5 kişiyi 136 bin lira dolandırdığı belirlenen 7 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İzmir ve Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık ve Suç Analiz Merkezi Büro Amirliği ile İstihbarat Şube ekipleri, internette yetkili beyaz eşya servisi olduklarını belirterek dolandırıcılık yapanlara yönelik çalışma başlattı. İnternetten 'Beyaz eşya yetkili servis' ilanıyla iletişime geçtikleri 5 kişiyi buzdolabı, çamaşır makinesi ve kombi gibi elektronik eşyalarını tamir bahanesiyle götürüp, geri getirmeyerek 136 bin lira dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik İzmir ve İstanbul'da önceki gün operasyon düzenlendi. Operasyonla yakalanıp gözaltına alınan 7 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

'TÜM BİLGİLER SAHTE'

Yetkili servis dolandırıcılığına ilişkin bilgi veren Dolandırıcılık Şube Büro Amirliği Komiser Abdullah Özkaynak, "İnternet arama motorlarında sponsorlu reklamlarla üst sıralarda çıkan sahte servis siteleri, markaların orijinal logolarını kullanarak kendilerini yetkili servis gibi gösteriyorlar. 0850'li telefon numaraları üzerinden profesyonel bir imaj sunuyor, adrese markaların logolarını taşıyan kıyafetlerle giderek güven kazanıyorlar. 'Cihazınızı servise götürmemiz gerekiyor' bahanesiyle ürünleri alıp bir daha geri getirmiyorlar. Adres bilgileri gerçek olmuyor" dedi.

'YETKİLİ SERVİS BİLGİLERİ TEYİT EDİLMELİ'

Vatandaşlara dikkatli olmaları gerektiğine dikkati çeken Özkaynak, "Vatandaşlarımız, beyaz eşya markalarının resmi web siteleri veya müşteri hizmetleri aracılığıyla yetkili servis bilgileri teyit edilmelidir, 'www.servis.gov.tr' adresinden doğrudan yetkili servis sorgulaması yapılmalıdır. Ürünün kutusundaki veya kullanım kılavuzundaki servis bilgileri kullanılmalıdır. Gelen servis elemanlarından kimlik ve firma bilgileri talep edilmeli ve sorgulanmalıdır. Servis formu ve fatura düzenlenmeden hiçbir şekilde ödeme yapılmamalıdır. 'Sponsorlu reklam' ibaresi taşıyan internet sonuçlarına karşı dikkatli olmalı, doğruluğundan emin olmadan işlem yapılmamalıdır. Ayrıca vatandaşlarımız şüpheli durumlarla karşılaşmaları halinde en yakın kolluk birimlerine ve Tüketici Hakem Heyetleri'ne başvurmalılar" diye konuştu.