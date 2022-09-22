Beyazıt’ta esnaf ile turist müşterinin ‘hesap’ kavgası kamerada | Video

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İstanbul Fatih’teki bir restoranda yemek yiyen turist aile, hesabın fazla geldiğini söyleyerek itiraz etti. Bunun üzerine iş yeri çalışanları ile turistler arasında kavga çıktı. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
BEYAZIT'TA KAVGA ANI KAMERADA
Yaşanan olay vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde, esnaf ile turist müşterilerin bağrıştığı görülüyor. Restoran çalışanlarından biri eline ne gelirse turistlere atarken esnaf olayı sakinleştirmeye çalışıyor.