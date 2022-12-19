Video Yaşam Beyzbol sopalı saldırıda taksiciye 7 yıl 9 ay hapis istemi | Video
Beyzbol sopalı saldırıda taksiciye 7 yıl 9 ay hapis istemi | Video

Beyzbol sopalı saldırıda taksiciye 7 yıl 9 ay hapis istemi | Video

19.12.2022 | 12:49

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İzmir'in Konak ilçesinde Gülsema Kalaycı (22) ile erkek arkadaşı O.İ.'yle (31) 'kısa mesafe' nedeniyle tartışıp, beyzbol sopasıyla saldırdığı iddia edilen taksi şoförü Önder T. (42) hakkında 'silahla yaralama'nın da aralarında olduğu  4 farklı suçtan toplam 7 yıl 9 ay hapis cezası istendi.

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Konak'ta 2 Haziran'da erkek arkadaşı O.İ. ile taksiye binen Gülsema Kalaycı, şoför Önder T.'ye gidecekleri yeri söyledi. İddiaya göre; taksi şoförü Önder T., 'kısa mesafe' olduğu gerekçesiyle ikiliye 'Yürüseydiniz' dedi. İkili, tartışma çıkmaması için şoförün sözlerini geçiştirdi, ardından Cumhuriyet Bulvarı'nda inmek istedikleri yeri söyledi. Şoför Önder T. bu kez inmek istedikleri noktadan dönüş yapamayacağını belirtti. Daha sonra Önder T., ikiliyi inecekleri yere 800 metre kala araçtan indirmek istedi. Bu sırada O.İ. ile şoför Önder T. arasında tartışma çıktı. Taksiden inen Gülsema Kalaycı ise fotoğraf çekip, aracın plakasını almak istedi. Şoför Önder T. de beyzbol sopasıyla ikiliye saldırdı. Çevredekiler araya girdi, Önder T. sakinleştirildi. Darbedilen Kalaycı ile O.İ. polise giderek şoför Önder T.'den şikayetçi oldu.

SİLAHLA KASTEN YARALAMA
Taksi şoförü Önder T. ise polise verdiği ifadesinde, ikilinin olay günü bir banka önünde inmek istediğini belirterek, "O tarafa dönüş olmadığını söyledim ve bir kafeteryanın önünde kendilerini indirmeyi teklif ettim. 10 metre yürüyüp, yürüyemeyeceklerini sordum. Onlar da kabul etti. Erkek olan kişi, arabadan indiği sırada küfretti. 'Küfrü bana mı ettin?' diye sorunca, 'Evet' dedi. Daha sonra aramızda arbede çıktı. Üzerime atılı iddiaları kabul etmiyorum. Ben de şikayetçiyim" dedi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma tamamlanıp, iddianame hazırlandı. Taksi şoförü Önder T. hakkında 'silahla kasten yaralama', 'tehdit', 'kadına karşı silahla kasten yaralama' ve 'kadına karşı tehdit' suçlarından toplam 7 yıl 9 ay hapis cezası istendi.

'ŞOK OLDUM, ÇOK KORKTUM'
Olayı anlatan Gülsema Kalaycı, bankada acil bir işi olduğunu söyleyerek, "Tartışma yaşanmaması için çok çaba sarf ettik ama olmadı. Taksiden indikten sonra cep telefonumu çıkardım ve fotoğraf çekmek istedim. 'Siz kimin plakasını çekiyorsunuz?' diyerek, bana doğru koşmaya başladı. Bu sırada erkek arkadaşım, tutarak onu etkisiz hale getirdi. İnsanlar etrafımıza toplandı. Taksici bu sırada aracına gitti ve bir beyzbol sopası alıp, tekrar bana doğru koşmaya başladı. Bu sırada küfrediyordu. Şok oldum, çok korktum. Hayatım boyunca böyle bir kavgaya karışmış biri değilim. Olaydan sonra ciddi bir şok geçirmiştim. Uzun süre olayın etkisinden çıkamamıştım. Taksi şoförlerinin hem kendi hem de müşterilerin haklarını bilmesi ve buna göre hareket etmesi gerekiyor. Umarım verilecek karar, bu tarz kavgalar için de caydırıcı nitelikte olur" dedi.

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